微软Windows 10最新6月更新补丁导致部分设备黑屏，附解决方案

IT之家6月17日消息 上周二，微软发布了所有受支持的Windows 10版本的2019年6月累积更新。6月15日，2018 Windows 10更新十月版和2018 Windows 10更新四月版的支持文档更新了一个新的已知问题。

微软已确认，对于Windows 10版本1809和版本1803，2019年6月的累积更新存在可能导致少数设备出现黑屏的Bug问题。微软表示，黑屏Bug仅在某些设备上出现，并且仅在安装更新后的第一次登录时显示。

微软在一份更新文件中解释说：“我们正在调查有关少量设备在安装更新后首次登录时可能启动黑屏的报告。”

微软正在调查报告，该公司也分享了一个简单的解决方法。如果在安装Windows 10 2019年6月累积更新后遇到黑屏，建议你按照下面列出的步骤操作：

按住Ctrl + Alt + Delete键。

选择登录屏幕上的电源按钮。

选择重启。

“我们正在制定一项计划，并将在即将发布的版本中提供更新，”微软进一步指出。

值得注意的是2019 Windows 10更新五月版（版本1903）不受任何黑屏Bug的影响。

其他Bug

Windows 10 Build 17763.557更新附带了其他一些已知问题。例如，微软已经知晓Edge或UWP应用程序可能无法访问打印功能的错误。