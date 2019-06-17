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英伟达呛声AMD：最近发布的多项图形技术都是我们玩过的

2019-6-17 23:06:09来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家6月17日消息 前不久刚结束的E3大会上，AMD发布了Ryzen 9 3950X和RX 5700/5700XT显卡。这让AMD风光无限，不过相比之下英伟达的声音就没那么大。但其实，英伟达在洛杉矶开了一场闭门会议，出于保密原因，会议内容我们不得而知，但是采访环节英伟达产品管理总监Justin Walker谈起了AMD。

据了解，Justin Walker围绕Radeon Image Sharpening（RIS）、FidelityFX和Radeon Anti-Lag。其中RIS可恢复游戏中被后端程序削弱的清晰图像、增强高分辨下的锐度；FidelityFX将在GPUOpen中提供，这个小工具可以帮助创建后端处理过但更清晰的图像，最大限度平衡性能与画质；Anti-Lag服务于电竞场景，宣称减少了31%从输出到显示的相应时间。

针对这些技术，Justin Walker持保留意见，他认为，AMD的RIS技术类似NVIDIA Freestyle，2018年初就开放给外界使用了。他介绍，NVIDIA Freestyle有一整套滤镜，其中便包括锐化。此外，也有一些东西像是HDR调色、染色等丰富的东西。他强调，玩家可以不需等待就立马享受到锐利风格的游戏画面。

至于Radeon Anti-Lag，Justin Walker表示这类似最大预渲染帧技术，英伟达同样在控制面板中集成有段时间了，等于是牺牲缓冲帧换取极低的延迟。

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关键词：AMD英伟达

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