四川宜宾地震，重庆提前44秒收到地震预警

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IT之家6月17日消息 中国地震台网正式测定：06月17日22时55分在四川宜宾市长宁县（北纬28.34度，东经104.90度）发生6.0级地震，震源深度16千米。
据成都高新减灾研究所，22:55 四川长宁(104.9,28.4)发生预警震级6.1级的地震，预警中心提前44秒向重庆预警，预估烈度3.2度。此预警信息于震中发震后几秒内发出，最终地震参数以7-10分钟后中国地震台网发布的正式数据为准。用户可下载“地震预警”(ICL)手机软件接收地震预警。
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