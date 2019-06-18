几起自燃事故后，工信部要求排查新能源车安全隐患

6月18日消息，在特斯拉和蔚来公司生产的电动汽车卷入多次起火事件，并引发人们对电池驱动汽车安全性的担忧后，中国已经要求汽车制造商加强对电动汽车的安全检查。

工信部通知要求开展新能源汽车安全隐患排查工作，重点对已售车辆、库存车辆的防水保护、高压线束、车辆碰撞、车载动力电池、车载充电装置、电池箱、机械部件和易损件开展安全隐患排查工作，前期已进行过检查的车辆，可不再重复检查。

在此之前，电动汽车在中国发生了多次起火事件。蔚来不久前表示，该公司一辆ES8 SUV起火，这是该车型在两个月内第三次卷入起火事故。

今年4月，一辆特斯拉电动汽车在上海起火的视频在中国社交媒体上传开后，特斯拉表示正对此进行调查。几周后，有报道称一辆特斯拉Model S在香港起火。

工信部通知称，对于出租车、网约车、物流车、公交车等高使用强度的运营类车辆，应按照行驶里程和监控平台数据分析结果设定排查比例。行驶10万公里以下的排查比例不低于5%，行驶10-20万公里的排查比例不低于10%，行驶20万公里以上的不低于20%，动力电池故障较多的车辆应适当增加排查比例。

随着需求的攀升，电动汽车越来越多地使用高密度锂电池来延长续航里程。补贴和优惠政策的结合，帮助中国去年的电动汽车销量超过100万辆，吸引了大量新企业入局。

国家市场监督管理总局数据显示，2018年，中国至少发生了40起涉及新能源汽车的火灾事故，新能源汽车包括纯电池电动汽车、混合动力插电式汽车以及燃料电池汽车。

蔚来负责用户开发的主管表示，该公司正在配合对上海ES8起火事件进行官方调查，一旦完成调查，起火原因将公之于众。蔚来在另一份声明中表示，该公司正在对上周五的起火事件进行调查。

美国国家公路交通安全管理局2017年发布的报告显示，电动汽车并不比汽油汽车更容易发生事故或火灾，反而可能更少。但该报告也指出，电池技术仍在发展，各方在安全系统设计上还没有达成共识。