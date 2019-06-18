AMD：我们推出Ryzen 3000后，人们没理由再买英特尔处理器

IT之家6月18日消息 据arstechnica报道，AMD的Ryzen 3000新系列台式机CPU将采用7nm制造工艺，从749美元的3950x到199美元的3600X，AMD已经准备好了跟英特尔的对战。

有趣的是，这次AMD认为Ryzen 3000不只是更便宜，还声称其拥有性能和功耗上的优势。Ryzen 7 3700x的售价为329美元，而英特尔的i7-9700k售价约为410美元。但根据AMD的幻灯片显示，Ryzen 7 3700x的性能也优于i7-9700k，并且耗电量更少，产生的热量也更少。即使在比较绝对旗舰CPU时，16核/ 32线程Ryzen 3950x也只有105W TDP，而英特尔的32线程i7-7960x则有着165W的TDP。

在英特尔与AMD的战争中，有一件事情仍然保持不变：英特尔仍将有单线程性能优势，而Ryzen占有多线程性能优势。（例如，Ryzen 3700x拥有16个线程，i7-9700k只有8个。）AMD称，其多线程性能优势在游戏方面也有很大的帮助。

AMD客户产品管理总监Travis Kirsch称：“在我们（推出Ryzen 3000系列）之后，我认为人们没有理由再购买英特尔处理器。”

值得一提的是，Ryzen 3000系列仍然使用AM4插槽，AMD表示Ryzen 3000 CPU是现有Ryzen 2000 CPU的直接替代产品，无需更换主板。