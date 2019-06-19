华为海外经销商承诺：若现有手机FB谷歌服务停止支持，将全额退款

IT之家6月19日消息 华为与美国商务部之间的贸易战正在给公司带来一些损失。最近，华为任正非表示，禁令的影响比他预期的要糟糕。他还表示，华为正在改变今年的目标，该公司估计收入损失超过300亿美元，销售额下降40％。

现在华为还面临海外客户可能流失的问题，因为用户开始担忧华为提供所有服务和应用程序。外媒Huawei Central报道，华为海外经销商将承诺提供100％退款，以防用户后期无法访问Google Play商店和Facebook、Instagram等应用。谷歌此前表示，华为现有的手机将可以访问Google Play商店和安卓系统更新，但Facebook后来要求华为停止在手机上预先安装他们的应用程序。

虽然这对中国用户来说不是一个问题，但华为的大量客户居住在中国境外，并且假如失去Google Play商店的访问权限，Facebook等应用的使用可能迫使他们放弃华为而转向其他品牌。目前，华为是全球第二大智能手机制造商，该公司正在努力销售手机，同时确保其现有设备能够及时获得更新和支持。

目前，菲律宾的华为经销商表示，用户购买华为手机，可享受100％的退款优惠。另一方面，美国政府仍未彻底允许华为与其他公司进行商业交易。

目前，该优惠似乎只适用于菲律宾地区，如果现有用户无法访问Google Play商店和其他Android应用，该优惠也将有效。而且此行为与运营商经销商有关，并非来自华为官方。