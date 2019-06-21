迅雷将在7月1日推出终身会员：满1年可全额退款，2899元起

IT之家6月21日消息 近日，迅雷官方上线了终身会员活动，终身白金会员目前价格2899元，终身超级会员目前价格4899元。

据官网了解到，迅雷终身会员将在7月1日正式登陆。值得一提的是，有几项特权，一起了解一下。

期满随时全额退款：未满1年无法退款，满1年即可随时申请退款。

终身享会员服务：终身会员期满可全额退会员费，若用终身会员满2年再退费，相当于免费用2年会员；但是退款后将不再享受会员服务。

以下为官方解答：

迅雷终身会员：点我了解详情