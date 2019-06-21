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华为nova5系列手机现场实拍图赏

2019-6-21 19:31:11来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家6月21日消息 今天，华为在武汉发布了华为nova5系列诸多新品，IT之家也在第一时间在现场进行上手体验，一起来看一下吧。

华为nova5 Pro手机采用了麒麟980移动平台，而华为nova5采用了全新的麒麟810移动平台，华为nova5系列采用7.33mm厚度机身、钻石切割工艺，以及全对称金属中框，拥有绮境森林、仲夏紫、亮黑色三种配色。华为nova 5 Pro还拥有珊瑚橙配色。

华为nova5系列搭载6.39英寸FHD+ OLED屏，支持108% DCI-P3色域与全程DC调光，配备光学屏内指纹，前置3200万摄像头，支持AI HDR+，后置AI四摄，包括4800万像素高清镜头，1600万像素超广角镜头，200万像素微距镜头，200万像素景深镜头。

华为nova5i手机搭载麒麟710移动平台，它采用了一块6.4英寸极点全面屏，屏占比达到90.6%，手机背面有S形炫光纹理。配色有幻夜黑、蜜语红、苏音蓝三款可选。

华为nova5i前置2400万微塑美拍，AI立体美颜。华为nova5i配备多场景AI四摄，多场景拍摄智能切换。四颗摄像头分别为2400万高清镜头、800万超广角镜头、200万微距镜头以及200万景深镜头。

华为同时还发布了华为mini音箱、华为Freelace仲夏紫版、华为FreeBuds悦享版等诸多新品。

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关键词：华为nova

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