i9-9900K vs R7 3800X： AMD Geekbench跑分小胜

IT之家6月22日消息 AMD即将发布的Ryzen 7 3800X处理器的Geekbench 4跑分现已曝光，在使用同频率内存下，与英特尔的i9-9900K相比稍有领先。

根据著名硬件报料人TUM_APISAK的消息，他找到了Ryzen 7 3800X的Geekbench 4跑分，并与英特尔酷睿i9-9900K进行了对比。

Ryzen 7 3800X和i9-9900K都是具有16个线程的八核处理器，Ryzen 7 3800X具有3.8 GHz基本时钟速度和4.5 GHz加速频率，而i9-9900K则具有3.6 GHz基本频率和5 GHz加速频率。在纸面参数上来说，i9-9900K应该是领先的，但事实并非如此。



在Geekbench跑分中，Ryzen 7 3800X使用的是DDR4-2133内存。由于第三代Ryzen支持DDR4-3200内存，因此运行较慢的内存将限制芯片的性能。为了公平竞争，作为对比的中Core i9-9900K Geekbench跑分也采用DDR4-2133内存。

两款处理器均采用DDR4-2133内存，AMD Ryzen 7 3800X在单核性能方面的表现非常接近英特尔 i9-9900K。在多核负载中，Ryzen 7 3800X比Core i9-9900K高出4.95％。但是Core i9-9900K配合DDR4-2666内存，跑分就超越了采用DDR4-2133 Ryzen 7 3800X。