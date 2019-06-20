通过支持PCIe 4.0，AMD希望能做技术领导者

IT之家6月20日消息 在不久前发布的7nm工艺制程的锐龙3000系处理器及X570平台上，AMD平台有一项Intel平台没有的优势，那就是对PCIe 4.0协议的支持。这也是世界上首个消费级的PCIe 4.0平台。不过Intel对于桌面平台上PCIe 4.0的态度似乎有些不屑，多次抨击PCIe 4.0在现阶段没什么用。

在发布锐龙3000系列处理器的同时，AMD也对于PCIe 4.0的技术优势做出了三点介绍：

速度更快，x16双向带宽达到了32GB/s，是PCIe 3.0的两倍。

向下兼容，PCIe 4.0能够兼容PCIe 3.0设备。

更多连接，PCIe 4.0带宽高，可以连接更多设备而不需要担心性能下降。

对于PCIe 4.0翻倍的带宽优势，受制于存储技术的限制，普通消费者目前确实不太容易获得直观的体验。不过新技术出来的时候缺少终端产品支持实在是一件再正常不过的现象了。现在支持5G的手机数量比较少而且价格贵，但我们显然不能因此否认5G的意义。关于PCIe 4.0对用户的价值，日前美国新蛋网（www.newegg.com）采访了两位AMD公司的高管，分别是锐龙技术营销部门的Donny Woligroski和Radeon部门产品管理负责人Mithun Chandrasekhar，他们介绍了AMD对PCIe 4.0技术上的想法。

CPU部门的Donny Woligroski首先表示“需要更高带宽的用户往往是核心玩家，例如组件SSD磁盘阵列的时候就能体现出PCIe 4.0与PCIe 3.0的差距。除了这一点之外，PCIe 4.0更像是一个领先的技术展示。当我们（AMD）去推动这项技术去进步的时候，很快所有的存储厂商就都会跟进，而且AMD的显卡部门很快就会有第一张支持PCIe 4.0的显卡产品。”

显卡部门的Mithun Chandrasekhar也针对PCIe 4.0的意义进行了补充，他毫不客气的指出：很长一段时间里Intel都没有真正意义上的技术创新，比如它们高端的酷睿i7还是4核8线程，直到AMD的锐龙处理器出现，一切才开始改变。同样，PCIe 3.0作为主流标准已经有许多年了，AMD希望此次能够担任技术引领者的角色，因此对于RX 5700来说，AMD认为这是升级到PCIe 4.0的最佳时机，3DMark目前已经支持了PCIe 4.0的测试，大家可以看到与PCIe 3.0的对比，PCIe 4.0的带宽几乎翻了一倍。当然这只是理论上的测试，对于游戏玩家来说PCIe4.0的普及还是需要一定的时间，因为应用到游戏需要更多的显卡与存储设备的支持。不过对于那些内容创作者而言，相比PCIe 3.0，在锐龙3000系处理器及RX 5700显卡上使用DaVinci Resolve这样的调色、剪辑软件可以创作出8K+60fps的内容，这就是非常令人惊艳的进步了。