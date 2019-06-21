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原来AMD RX 5700 XT显卡最初真叫RX 690

2019-6-21 17:24:37来源：IT之家作者：奇点/实习责编：奇点/实习评论：

IT之家6月21日消息 在AMD的RX 5700 XT显卡发布前，玩家们曾对AMD新一代显卡的命名方式有过众多猜想。许多玩家认为新显卡会顺理成章的命名为RX 690，甚至有小道消息称AMD将会把新显卡命名为RX 3080来截胡老黄。然而这一切在本次微软E3游戏展会上得到了答案，原来RX 5700真的曾经打算被命名为RX690。来自外媒PCgamesN的硬件侦探Dave发现了一张据说是限量版的RX 5700 XT的图片，上面赫然印着“RX 690”的字样！

在本次E3展会上，AMD带着全新的Radeon RX 5700系列显卡参加地平线游戏活动。整个阵容包括三张显卡：RX 5700 XT、RX 5700和50周年版RX 5700。RX 570者配备了黑色和金色的贴纸以及AMD首席执行官的签名。

但是，如果你仔细观察就会发现，在左边那张照片上并不能找到苏大妈的名字。再往右看，你就会发现“Radeon RX 690-Limited Edition”的字样。这个小小的细节到底是AMD的文案无心之失还是有意为之我们自然无从知晓，但是我们还是能够得出这样一个结论：至少在AMD内部，确实曾打算将新一代的显卡命名为RX 690。

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关键词：AMDRX 5700

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