广东公示首批拟入白名单学习类App，另有53款未通过

6月22日，暑期将至，各类线上线下教育培训机构又到了学员报名的旺季。学习APP种类繁多，质量良莠不齐，从去年起各地都加强了对学习类APP的监督管理。

昨日，广东省教育厅官网公示了中小学校园学习类APP（第一批）审查情况，其中有53款校园学习类APP通过审查，被列入拟列白名单，另有53款校园学习类APP被列入待说明、待改进、待审查名单。

在首批拟列入白名单的校园学习类APP均显示预审材料齐全，基本符合管理办法。具体包括有一起小学学生、作业盒子学生、作业帮一课、盒子鱼英语学校版、洋葱数学等App。

以下为拟列白名单列表（4张图）

同时，广东省教育厅也进行了说明，即本清单仅代表6月1日-6月20日经广东省教育厅审查时的样品符合要求，不代表最终进入白名单。最终名单以正式印发为准；后续若进入白名单不代表一劳永逸，将实行动态监管。

另外，官网还公示了53个待说明、待改进、待审查的校园学习类APP产品，包括网教通、学而思轻课、语智通等APP。主要问题包括未发现护眼功能、存在商城、返现、虚拟货币、无客服等现象。

对于这些还有待改进的APP，广东省教育厅表示经校园学习类APP主办者整改、产品符合要求的，可再次向广东省教育厅进行申报。

以下为待说明、待改进、待审查名单列表：