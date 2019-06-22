新华锐评：必须让偷拍者付出代价！

IT之家6月22日消息 针对近期爆发的隐藏式针孔摄像头偷拍事件，新华网评论，必须让偷拍者付出代价！
近期，关于酒店、民宿、试衣间频现针孔摄像头的事件再次引爆网络！
偷拍者只需花费几百元购买此类设备，随便在哪个酒店或其他隐私场所安装后，就可以不断获得偷拍视频。
此类案件还普遍存在追责易、维权难的问题，不少酒店往往以“不是我装的”为由拒绝承担责任，或仅提供少许补偿。
侵犯公众隐私如此猖獗，如何才能对偷拍说不？
一方面，我们每个人都要提高防范意识，不给偷拍者可乘之机；另一方面，更要加大处罚力度，必须让这些偷拍者付出沉重的代价。
前情提要：
6月15日下午，市民钟女士在龙华ICO购物中心优衣库试衣服时，发现试衣间内藏有针孔摄像头，之后优衣库店长与钟女士报警。优衣库总部公关称，系不法分子所为，公司将配合警方工作。
6月20日下午，深圳龙华公安通报优衣库偷拍事件，经周密调查、多方取证，警方于6月19日7时许将嫌疑人邓某某（男，28岁，某科技公司员工）抓获。经审讯，邓某某对其利用针孔摄像装备实施偷拍的违法事实供认不讳。经查，邓某某为寻求刺激从网上购买了一套针孔摄像装备，于6月15日13时许将设备安装在某品牌服装店一试衣间实施偷拍，并将部分视频保存在自己的手机。经检查，未发现偷拍视频泄露。目前，邓某某因违反治安管理处罚法第42条规定，被依法处以行政拘留10日处罚。