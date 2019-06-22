新华锐评：必须让偷拍者付出代价！

IT之家6月22日消息 针对近期爆发的隐藏式针孔摄像头偷拍事件，新华网评论，必须让偷拍者付出代价！

近期，关于酒店、民宿、试衣间频现针孔摄像头的事件再次引爆网络！

偷拍者只需花费几百元购买此类设备，随便在哪个酒店或其他隐私场所安装后，就可以不断获得偷拍视频。

此类案件还普遍存在追责易、维权难的问题，不少酒店往往以“不是我装的”为由拒绝承担责任，或仅提供少许补偿。

侵犯公众隐私如此猖獗，如何才能对偷拍说不？

一方面，我们每个人都要提高防范意识，不给偷拍者可乘之机；另一方面，更要加大处罚力度，必须让这些偷拍者付出沉重的代价。