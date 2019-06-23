LG申请新手机专利：采用打孔屏

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IT之家6月23日消息 土耳其专利局授予了LG电子一项专利，专利是一款采用打孔式前置摄像头的智能手机。如果该专利成真的话，那么这将是第一款采用这种解决方案的LG手机。
专利包含的手机原理图显示该机采用了屏幕左上角打孔，与三星的右上角位置不同。手机背面非常类似于LG V40 ThinQ，配有指纹识别器。
值得一提的是，目前无法在监管机构的公开数据库中找到这个专利，这可能意味着其真实性存在问题。当然，如果LG真的推出一款打孔屏手机，也不要很惊讶。
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