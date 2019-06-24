中兴通讯与德运营商发布首个基于G.fast@212MHz的千兆商用网络

中兴通讯与德国运营商NetCologne宣布，双方联合打造的全球首个基于G.fast@212MHz的千兆网络正式商用。本月起，NetCologne家庭用户可享受高达千兆的高速数据互联网服务。2017年5月，中兴通讯与NetCologne就已经完成了G.fast@212MHz实验室测试，实测接入速率高达1.8 Gbps。

NetCologne致力于为德国科隆及周边地区用户提供可靠且面向未来的电信服务。NetCologne总经理Timo von Lepel表示：“从本月起，我们将通过商用网络为超过25万家庭用户提供千兆超宽带接入。通过此举，我们将能够持续巩固科隆作为德国最先进数字城市的领先地位。”

中兴通讯德国总经理孙杰表示：“全球首个基于G.fast@212MHz的千兆网络实现商用是一个巨大的技术里程碑，同时也表明了中兴通讯在宽带技术领域的领先地位，我们将一如既往助力NetCologne成为德国千兆网络领先运营商。”

中兴通讯始终在G.fast领域投入大量的研发资源并先后取得多项显著技术成果。作为NetCologne的战略合作伙伴，自2017年2月双方签署战略合作协议以来，中兴通讯持续为NetCologne提供先进的网络设备。2019年4月，中兴通讯向NetCologne提供业界首批支持G.fast@212Hz的DPU。在8线/16线同类产品中，该DPU是业界首个支持ETSI SR2反向供电（RPF）最高安全级别的G.fast设备。其独特的六合一上联模式（GE, GPON, 10GE, XG-PON, XGS-PON和35b bonding)可灵活解决多样化的应用需求。另外，该产品也支持多种供电方式，可以在多个环境中实现自适应。NetCologne通过中兴提供的G.fast解决方案，在入户段无需进行任何光纤改造，基于现网的铜线资源即可为用户提供千兆超带宽接入，这将大幅节省网络改造和土建投资，帮助NetCologne在市场中保持竞争力。

目前，中兴通讯光铜合一产品已经在全球范围内部署了1000多万线，G.fast产品已经在日本、德国实现商用，并且在全球30多个运营商进行了测试和试用。