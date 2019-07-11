腾讯《和平精英》专项打击观战透视，进行封号处理

IT之家7月11日消息 腾讯《和平精英》是由腾讯光子工作室群自研打造的军事竞赛体验手游，近期和平精英手游微博发布观战透视专项打击公告。

《和平精英》是腾讯光子工作室群自研打造的反恐军事竞赛体验手游。虚幻引擎4研发，次世代完美画质，极致视听感受；超大实景地图，打造指尖战场，全方面自由施展战术；百人同场竞技，真实弹道，完美的射击手感；好友一键组队，语音开黑；腾讯光子工作室群超过300人团队研发，给您带来一场震撼的竞技体验。

下面是【和平精英观战透视专项打击公告】：

大家好，我是《和平精英》安全运营团队的8倍镜，为了给玩家带来更好的游戏体验，我们一直致力于打造公平的游戏环境，对任何作弊游戏行为均予以严厉处罚。

我们专业的安全运营团队通过系统异常行为分析与玩家举报，精准定位到少部分玩家通过小号使用透视外挂观战大号的方式进行作弊。为了保证公平的游戏环境，针对观战透视的作弊行为，我们已对其小号和大号均执行封禁账号3650天的处罚。

对于这类作弊行为，我们的监控系统会持续进行实时检测，一旦发现存在这类作弊行为将直接封禁账号3650天。同时，安全运营团队对各种衍生作弊行为，时刻保持关注，并不断完善对抗方案，除实时检测封号外，还会通过回扫的方式进行补封，避免有衍生作弊行为逃避处罚。

我们欢迎更多特种兵通过游戏内举报系统进行举报，为和平精英的安全环境做出贡献。8倍镜衷心期待，各位特种兵同我们一道，齐心协力共同营造一个更加公平公正的游戏环境，不让任何不正当的游戏行为有可乘之机！加油，特种兵！

违规用户名单将持续更新

近期部分违规用户名单：