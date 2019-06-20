腾讯《和平精英》日活突破5000万，将启动“电竞发展计划”

IT之家6月20日消息 据和平精英手游微博宣布，腾讯自研军事竞赛体验手游《和平精英》今天首次对外披露官方数据——上线不到两个月，游戏日活已突破5000万。和平精英将正式启动“和平精英-电竞发展计划”，升级电竞机制与更为开放电竞生态。
百人赛场、双目标获胜机制、拟真世界赛场
相较传统电竞项目而言，《和平精英》在参赛人数及队伍、获胜机制、赛场环境上都做出了创新和升级，具体表现在：
其一，单局可容纳最多战队的电竞项目。《和平精英》以100人同场竞技的玩法机制，成为目前单局可容纳最多战队的电竞项目。在后续赛事中，单局比赛将同时容纳25支参赛战队。更大规模的赛场，让战术的选择变得更为复杂多元，也让赛场更加瞬息万变，大大提升了单局比赛的体量和信息量。
其二，特殊的双目标获胜机制。庞大的竞技体量，使得《和平精英》衍生出了更严格的衡量标准。区别于传统单目标的获胜机制，游戏采取了以排名和淘汰双线制胜的双目标机制，使得整场比赛都更具考验和悬念。
其三，更拟真、更开放的赛场环境。相较于传统电竞项目，《和平精英》不仅提供了更广阔、更开放的竞技地图，更以复刻还原现实地貌、建筑的设计，构建出了拟真世界的赛场环境，从而贡献了更真实、更具视觉冲击力的竞技和观赛体验。
在观赛体验和赛事内容上做出持续升级，具体包括：
双端OB系统：《和平精英》将持续推进OB技术效果的突破与进步，提供包括手机OB系统与PC端OB系统在内的双端OB系统。在便捷的手机OB系统外，特有的PC端OB系统，则具备精度更高的贴图，从而让观众欣赏到更清晰的画面与更多的赛事细节，同时更好地支持到业内合作伙伴的各种需求；
虚拟多机位技术：《和平精英》的OB系统，还将因虚拟多机位回放技术的引入，具备更高的自由度和观赏性，能充分捕捉到赛场的各个角落，追踪每个选手乃至武器的弹道轨迹，让观众们通过自由多视角看到一个丰富立体的电竞赛场；此外，技术还将逐步实现半自动乃至全自动化，让导播们能够更好地导演赛场故事，让解说和媒体掌握充分的信息，也能够为战队的精准复盘和战术探索提供更具体的支持。
赛事内容持续更新，更多迭代内容即将来临：除强化OB系统之外，《和平精英》还将在赛事内容上做出持续的迭代更新，推出更多的赛事定制设计，打造更精彩的赛事及观赛体验。如通过赛制设计与积分迭代协调战队开发更多的打法风格；开发专属电竞房间，从而服务于官方赛制和第三方的赛事，推进正规公平的竞技环境等等。