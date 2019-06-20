腾讯《和平精英》日活突破5000万，将启动“电竞发展计划”

IT之家6月20日消息 据和平精英手游微博宣布，腾讯自研军事竞赛体验手游《和平精英》今天首次对外披露官方数据——上线不到两个月，游戏日活已突破5000万。和平精英将正式启动“和平精英-电竞发展计划”，升级电竞机制与更为开放电竞生态。

百人赛场、双目标获胜机制、拟真世界赛场

相较传统电竞项目而言，《和平精英》在参赛人数及队伍、获胜机制、赛场环境上都做出了创新和升级，具体表现在：

其一，单局可容纳最多战队的电竞项目。《和平精英》以100人同场竞技的玩法机制，成为目前单局可容纳最多战队的电竞项目。在后续赛事中，单局比赛将同时容纳25支参赛战队。更大规模的赛场，让战术的选择变得更为复杂多元，也让赛场更加瞬息万变，大大提升了单局比赛的体量和信息量。

其二，特殊的双目标获胜机制。庞大的竞技体量，使得《和平精英》衍生出了更严格的衡量标准。区别于传统单目标的获胜机制，游戏采取了以排名和淘汰双线制胜的双目标机制，使得整场比赛都更具考验和悬念。

其三，更拟真、更开放的赛场环境。相较于传统电竞项目，《和平精英》不仅提供了更广阔、更开放的竞技地图，更以复刻还原现实地貌、建筑的设计，构建出了拟真世界的赛场环境，从而贡献了更真实、更具视觉冲击力的竞技和观赛体验。

在观赛体验和赛事内容上做出持续升级，具体包括：