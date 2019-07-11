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微软Azure云新增对FIDO2安全密钥的支持，无密码登录安全又便捷

2019-7-11 18:33:50来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家7月11日消息 微软Azure Active Directory（Azure AD）本周开始对FIDO2安全密钥的支持。FIDO2技术允许用户在不使用传统密码的情况下登录设备和服务。而现在，开发人员可以为Azure云连接的应用程序和服务提供FIDO2登录方式。

微软身份部门项目管理副总裁Alex Simons表示，每天都有越来越多的客户转向云服务和应用程序，他们希望了解自己存储在这些服务中的数据是否安全。不幸的是，密码不再是一种有效的安全机制。据行业分析师称，超过81%的成功的网络攻击都开始于用户名和密码数据泄露。此外，传统的MFA虽然非常有效，但并不方便使用。很明显客户需要的是安全且易于使用的身份验证方式，这样他们就可以放心地访问信息而无需担心黑客会盗取他们的帐户。这也是无密码身份验证的用武之地，它将有助于显著降低帐户泄露的风险。

为配合对新增的FIDO2安全密钥的支持，微软还宣布与Feitian Technologies，HID Global和Yubico合作。这三家公司都专注于使用生物识别技术，NFC和USB安全密钥来创造现代化的安全登录硬件。

微软自2013年开始与FIDO组织合作，此后一直致力于开发更安全的登录方式。微软自己的Windows Hello登录方法在5月份获得了FIDO2认证。

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关键词：微软Azure云信息安全

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