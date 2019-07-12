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Gartner：全球Q2电脑销量涨1.5%，Windows 10带动换机需求

2019-7-12 7:39:41来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家7月12日消息 据研究机构Gartner周四发布的初步报告显示，经过两个季度的下滑后，全球个人电脑PC的出货量在2019年Q2增长了1.5%。报告称，2019年第二季度出货量为6300万台，而去年同期为6200万台。

Gartner高级首席分析师Mikako Kitagawa表示，第二季度PC出货量增长“受到商业市场Windows 10刷新需求的推动”。“台式电脑的增长强劲，抵消了移动版PC出货量的下滑。”英特尔芯片的短缺情况有所改善，也是利好个人电脑销售的原因之一。

据报道，联想、惠普和戴尔分列全球三大PC厂商，占全球个人电脑出货量的64%以上。2018年第二季度它们占据了PC出货量的60.7%。

全球PC市场占有率方面，联想份额25%排名第一，惠普以22.2%的份额排在第二，戴尔排名第三份额占16.9%；苹果电脑市场份额为5.9%排名第四，接下来是宏碁和华硕。

Gartner表示，在美国，第二季度有1400万台PC出货，比去年同期下降0.4%。惠普和戴尔分别保持在出货量排名第一和第二的位置。Gartner表示，亚太地区的PC出货量较去年下降1%，主要原因是中国市场疲软。

但Gartner还表示，持续的贸易纠纷和关税威胁在不久的将来会给PC需求带来一些不确定性。

“虽然中美贸易战在2019年第二季度没有影响到PC市场，但下一季度关键阶段可能产生重大影响，”Kitagawa说，“大多数笔记本电脑和平板电脑目前在中国制造，如果征收惩罚性关税并且供应商不采取快速行动回应，这些设备在美国的销售可能会面临显著的价格上涨。”

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关键词：Windows 10电脑

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