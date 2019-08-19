限时立省100元，汪峰FIIL T1 X真无线运动耳机299元首发预售（明日发货）

汪峰FIIL T1 X真无线运动耳机新品上市，零售价399元，辣店专享299元包邮特惠价（限时8月20日-9月10日），8月20日开始预售，将于8月27日开始发货，点此选购。

FIIL T1 X真无线运动耳机是FIIL斐耳耳机第二款TWS（真无线）耳机。它秉承了FIIL斐耳耳机独特的品牌主张，将科技、音乐与潮流相结合。相比FIIL T1，T1 X真无线运动耳机全新升级，双主机，左右耳取出可单独使用，0秒切换，开盖闪连2.0、蓝牙5.0稳连、支持快充，充电5分钟，听歌1小时。

作为FIIL全新旗舰，当然T1 X堆料是必不可少的：蓝牙5.0+LDS天线技术、单机9小时通话/6小时音乐+充电盒通话32小时/音乐24小时续航、6mm动圈单元、触摸控制、DSP通话降噪、IP65防水防尘……该有的都有了，299元的售价也足够亲民。

此外，相比FIIL T1，FIIL T1 X还有几大升级：

1、芯片升级：采用与索尼XM3同一家的络达Airoha芯片；

2、充电口更换：升级为Type-C接口；

3、充电时间由原来的1.5小时，升级到只需40分钟即可充满，2倍率快充；

4、左右耳主副机升级为左右耳均可单独使用，基本不会再出现T1左右耳不同步的情况；

5、支持App，包含15种EQ，OTA升级；

6、0秒切换，无卡顿（即左耳和右耳，只要连接了，另外一个从盒子里拿出来即会自动连接播放，无需等待同步）。

▲ FIIL T1 X与FIIL T1性能对比（点击查看大图）

FIIL T1 X搭载全面升级的传输系统，左右耳双主机，任取一只都可以独立使用。连接更快、延迟更低、场景更多。T1 X延迟测试对比中，“标准模式”比行业水平快100ms，“低延时模式”比行业平均水平快170ms。

左右耳均可独立进行触控操作，盲点完成播放、接听、调节音量等操作。预置两种操控模式，可根据使用习惯一键切换。

受连接技术限制，大多数真无线耳机，在跨场景切换时需断开重连。FIIL T1 X采用升级的闪连2.0技术，双耳使用、左耳使用、右耳使用0秒切换。稳连2.0，功耗更低、连接更快、延时更低。

采用蓝牙5.0芯片，结合iPhone常用的LDS（Laser-Direct-structuring）天线技术，无线信号覆盖范围更广，连接如有线般稳定。

真无线续航能力再突破！FIIL T1 X采用全新快充2.0技术，耳机入盒40分钟即可充满，连续听歌6小时，左右两边分别通话，合计时长可达8小时。度身定做的电池盒，可为双耳提供额外3次满电续航，总续航可达通话32小时/音乐24小时。

充电盒升级为Type-C接口，兼容主流安卓手机、笔记本的充电线，出门少带一根线，告别多余线材。

FIIL T1 X单只耳机约4.8g，与一张A4纸重量相当，基于上万中国人耳型数据建模，联合CNIS人体工学实验室开发的特殊设计RotateSecure耳翼。即使是剧烈运动，也不用担心耳机被甩落。

和FIIL T1一样，FIIL T1 X支持IP65防尘防水，防护能力不因身躯小巧而妥协，针对运动场景进行防水设计，不惧雨水冲刷，更无畏汗水侵蚀。

FIIL T1 X采用高密度铷磁铁复合振膜，6.0mm定制动圈单元，专业调音耳塞，以音乐耳机的标准配置音频系统，采用符合Hi-Res要求的高清解码芯片，用振膜的跳动频率，为血液注入运动能量。

比FIIL T1增强30%的DSP通话降噪技术，进一步优化噪音识别能力，无论在嘈杂的健身房还是喧闹的地铁站，都能让对方只听见你说话的声音。此外FIIL T1 X支持全新FIIL+ App，畅享OTA升级、EQ音效调节、触控设置、电量明细等附加功能。

FIIL T1 X真无线运动耳机参数 类型 TWS真无线 颜色 曜石黑 佩戴 入耳式 重量 约4.8g/只 蓝牙 5.0 芯片 Airoha 1532 距离 ＞10米 解码 AAC, SBC 充电 40分钟 续航 通话9小时/音乐6小时 接口 USB Type-C 电池 50mAh*2/500mAh 防护 IP65防尘防水 额外续航 通话23小时/音乐18小时 闪连 开盖闪连2.0 操作方式 触控 主机 左右耳双主机 通话 双耳高清语音/DSP降噪 喇叭 6.0mm 喇叭频响 15Hz~22kHz 灵敏度 95dB [email protected] 喇叭失真 <3% @1mW

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