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ofo小黄车不死，有桩新模式覆盖深圳全城：停车不规范最高缴纳20元

2019-8-26 19:48:44来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家8月26日消息 今年春末，ofo有桩新模式首先在北京延庆进行试点。3个月后，它又悄悄登陆了深圳市罗湖、福田两区。在进行一系列优化和调整后，ofo小黄车宣布，深圳全城范围都可体验共享单车新玩法了。

ofo“有桩新模式”中的“车桩”，目前是对现有单车进行改造，在车头增加“P”型提示牌，并将该单车固定所得。车桩蓝牙识别范围即为停车区域。用户打开升级后的App，在地图上就能看到标识为“P”的停车点，取车地点显而易见，而还车时，同样将车停放在带“P”牌小黄车的附近，在手机端点击“确认还车”，手动关闭车锁后即可完成还车。

新《ofo用户用车规范》（仅限深圳市，如下图）：

目前的停车点是根据以往骑行大数据和投放经验等综合因素选取的，以后也会根据道路情况和新生骑行数据因素等酌情调整停车点。同时，由于车桩的灵活性高，车桩的分布和密度可根据需求实时调控，将尽最大可能满足用户的用车需求，提高车辆使用率。

重点问答

Q1.去哪里停？

APP地图上显示“P”符号的附近，即可还车。

Q2.怎么停？

停车分三步：找到P牌车、App界面点“确认还车”、关锁。

Q3.违停会怎样？

以上步骤任何环节未完成均视为违停，首次违停会收到提示短信，第二次违停需缴纳5元车辆管理费及订单费，第三次及以后违停则需缴纳20元车辆管理费及订单费。

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关键词：ofo共享单车

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