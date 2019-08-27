IT之家安卓版6.91发布：适配Android 10系统深色主题

IT之家安卓版6.91发布！

今天，软媒工程师团队带来了IT之家安卓版6.91更新，针对Android 10系统，IT之家安卓版深色主题进行了适配，另外，还有更多更新和修复，赶紧下载体验吧！

IT之家安卓版6.91主要更新历史 - 2019年08月27日

新增：功能 - 自动夜间模式增加「跟随系统」选项（Android 10）

改进：界面 - 圈子栏目列表置顶帖子样式

修复：界面 - 关注页面数据加载可能失败问题

修复：界面 - 帖子楼中楼发帖时间可能与内容重叠问题

使用中有任何建议和意见，请前往【我】-> 【关于】-> 【反馈】这里来告诉我们，感谢！

以下为最新功能截图：

快捷下载：



全新版本绝对用心，商店里给五星支持吧！

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支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒App下载：https://m.ruanmei.com/

一、IT之家简介



IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家安卓版 最新版截图

▲ 全新简白!

▲ IT圈，友爱，有爱，万变为爱。

▲ 好文，辣文，读的爽快

▲ 非凡评论区，非一般人气

▲全新“我”界面，更直观，更简单

▲ 全新签到体系，支持补签，连续签到拿大宝箱

▲发表评论/帖子时可隐藏地理位置（显示设置中调整）

▲新闻、评论列表页字体大小支持单独调节

▲新闻事件支持添加到系统日程，提醒时间可自定义

三、下载信息



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支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

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