时间表明确：三大运营商频段调整，为5G商用铺路

8月28日消息，近日有媒体报道监管部门正在召集三大运营商等单位召开频率协调工作会议，以就目前使用的900MHz、1800MHz和2600MHz频段的频率调整计划达成共识：中国移动将腾退部分900MHz、1800MHz频谱分别给予中国联通和中国电信；而中国联通和中国电信则将腾退原有的2600MHz频段给予中国移动。而此举也是在为5G商用铺路。

据了解，中国移动的腾退计划为：一，关于1880-1885MHz频段频率，8月底完成上海、河南、广西和重庆四个省（直辖市）的腾退；10月底完成河北、安徽、江西、广东等9个省（自治区）的腾退；12月底完成全国范围内该频段的频率腾退。

二，关于904-909MHz/949-954频段频率，2019年12月底完成山西、辽宁等10个省100个城市的频率腾退；2020年3月底完成天津、河北等23个省209个城市的频率腾退；2020年5月底完成石家庄、沈阳等39个城市的频率腾退；2019年7月底、8月底分别完成吉林省和贵州省（县级市）及以下行政区域的频率腾退；9月底完成宁夏、四川等8个（自治区）县（县级市）及以下行政区域的腾退；11月底前完成全国范围内县（县级市）及以下行政区域的频率腾退。

中国电信的腾退计划为：6月底前完成天津、山西、内蒙古等15个省（自治区、直辖市）的2635-2655MHz的频率腾退；9月底完成全国范围内的该频段频率腾退。

中国联通的腾退计划为：6月底前完成除北京、天津、广东外27个省（自治区、直辖市）的2555-2575MHz频段频率的腾退；7月底完成全国范围内的该频段频率腾退。

去年12月三大运营商获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可，当时中国移动获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源，其中2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz频段为新增频段，2575-2635MHz频段为重耕中国移动现有的TD-LTE（4G）频段。

中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源。

中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源。