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截至7月底，中国4G用户规模为12.4亿户，固网宽带用户总数达4.39亿户

2019-8-28 12:13:29来源：C114中国通信网作者：乐思责编：嗜橙评论：

近日，工信部发布了2019年前7个月通信业经济运行情况。截至7月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.9亿户，同比增长4.4%，当月新增用户由上月净减转为净增，较6月末增加528万户。其中，4G用户规模为12.4亿户，占移动电话用户的78.2%，比上年末提高3.8%。

▲2018年7月底-2019年7月底4G用户总数占比情况

截至7月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.39亿户，比上年末净增3155万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户4亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的91.2%。宽带用户持续向高速率迁移，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.44亿户，占总用户数的78.3%，占比较上年末提高8个百分点。随着“双G双提”的工作开展，固定宽带迈入千兆时代，至2019年7月底，全国1000M以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达48.3万户。

▲2018年7月底-2019年7月底光纤接入（FTTH/O）和100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占比情况

截至7月底，三家基础电信企业发展手机上网用户数为13.1亿户，对移动电话用户的渗透率为82.5%。IPTV（网络电视）用户达2.85亿户，比上年末净增2998万户，对固定宽带用户的渗透率为65%，较上年末提升2.3个百分点。

▲2018年7月底-2019年7月底手机上网用户情况

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关键词：工信部

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