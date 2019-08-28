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华为中标中国移动海南-香港国际海缆工程采购

2019-8-28 14:21:16来源：C114中国通信网作者：李亚利责编：沧海评论：

C114讯8月28日消息 日前，中国移动海南-香港国际海缆工程采购（总承包部分）公布中标候选人。

中标候选人：华为技术有限公司，投标报价：325536133.26元/288085073.68元（含税/不含税）；中标份额为100%。

据了解，本次采购内容为：中国移动海南-香港国际海缆工程海上路由调查、相关许可报批、赔补、工程物资（海缆、中继器、光缆接头及配件）、系统集成、调测、工程施工。仅选择一家供应商。

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关键词：华为中国移动

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