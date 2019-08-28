雷军获全国质量奖个人奖演讲：小米每一个部门都成立了质量部

IT之家8月28日消息 今天雷军获得了全国质量奖个人奖（中国杰出质量人），并在中国质量协会成立40周年纪念大会做了演讲，一起来看一下吧。

雷军在发言中谈到了做质量，做硬件的原因，他表示十年前，在消费电子尤其是手机行业，山寨机横行，国产手机质量差、价格虚高。于是雷军只用了1000万元人民币注册，找来10来个人，7、8条枪，喝了一碗小米粥，创办了小米。

雷军表示小米凭借着创新精神和把中国制造业干好的决心，用了两年半时间，就做到了中国第一、世界第三。但是由于还是年轻，根基不够扎实，后来被华为超过，雷军称这也是正常的，并表示一定有机会重返世界前三。

在谈到小米对这个行业的影响时，雷军表示小米就像鲶鱼一样推动了整个行业的发展，同行一起，把所有山寨机全部都干翻了，现在世界前六名中有四名都是中国公司。

抓质量没有任何捷径可走

在抓质量方面，雷军表示抓质量没有任何捷径可走，质量是最重要的一件事。雷军表示他曾经兼任了质量委员会的主席，认真地抓了一年质量。

在那一年里，他开了254次与质量相关的会议，对每个细节一个一个地去盯，每一个部门都成立了质量部，因此小米的产品质量取得了长足进展。

雷军还举了一个例子，Redmi Note 7手机，代号叫“小金刚”，意义就在于用品质征服世界，所以它的广告词是“品质杠杠的”。雷军称小米率先试点18个月质保，打破了全球行业的惯例。成果方面，Redmi Note7系列全球销量就突破2000万部，小米去年全球销售了1.18亿部手机，已经非常接近全球第三的销量。除了手机之外，小米电视和小米路由器的质量也都获得了业界的认可。

硬质量与软质量并驾齐驱

雷军认为，做产品不仅仅要在乎制造业的硬质量，还要在乎互联网行业的软质量。今天的消费者看待一个产品，好看不好看，好用不好用，都属于软质量。为此，小米极端重视设计，建立了一支强大的工业设计团队，而且还借助互联网的优势，让用户深度参与产品的研发过程。

雷军举例说，MIUI的负责人都在微博上全部开具实名账号，一个月内连开10多场用户座谈会，所有的干部都到一线了解用户对产品的意见，从大量反馈中后来整理出了数百条可以改善的项目，再进一步明确，确定了32个重点改进项目，并给出具体的时间表。

最后，雷军表示“创新决定我们能飞得多高，而品质决定我们能走多远”，他还总结了小米成功的核心——创新和质量并举。