一图读懂魅族新配件：耳机、耳放、梨木伞和T恤

IT之家8月28日消息 在今天的魅族16s Pro发布会上，首先亮相的是魅族HiFi解码耳放Pro。魅族 HiFi 解码采用CS43131 DAC解码芯片，搭载两颗专业的TI OPA 1622二级运放，经过Hi-Res 高解析音质认证，将于8月31日开售，售价269元。

魅族EP3C Type C耳机采用生物纤维振膜+声场宽域技术，支持Hi-Res音质认证，内置数模转换芯片，几乎兼容所有Type-C接口的设备，将于8月31日10点正式开售，售价129元，与16s Pro一起购买只需99元。

同时，魅族还推出了专门的定制耳机服务魅族UR。这一服务允许用户定制专属于自己的耳机，从线材、面板、刻字、调音、模组全都可以定制。

其中，魅族在单元定制上，魅族UR提供四单元、六单元、八单元、十单元定制，均采用楼式或声扬定制动铁单元，线材提供4股镀银编织线、8股单晶铜镀银编织线、8股纯银编织线三种方案，用户可根据需要选择定制，售价分别为199元、399元、699元。

另外耳机可专门刻字，并有专人调音。其中四单元版定制价为2699元，六单元版定制价为3699元，八单元版定制价为5699元，十单元版定制价为8699元。今天起可在魅族官网进行预约定制。

此外，魅族还推出了LIFEME梨木伞。这把雨伞是劳斯莱斯雨伞同厂生产。LIFEME梨木伞采用高级定制时装压花伞布，伞布通过美国亨迈斯抗紫外线处理，阻隔 99% 的紫外线；C0 无氟环保拒水大幅提升拒水效果。

另外，LIFEME梨木伞采用了特制一体式锻造静音伞骨。手柄部分采用花梨木纯手工打磨，在手柄末端是千足纯银徽章。伞珠部分采用纯铜镀银材质。LIFEME梨木伞售价499元，将从8月29日开始预约，9月2日正式销售。

一图读懂魅族新配件