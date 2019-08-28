魅族Flyme 8内测解答，考核题目答错无法报名

IT之家8月28日消息 魅族正式发布了全新的Flyme 8，官方称Flyme用户已达9000万，Flyme 8研发耗时491天，采用Alive Design的全新设计理念，让体验轻快而鲜活。即日起Flyme 8内测版/体验版系统尝鲜报名正式开启。打开魅族手机「系统更新」App即可参与报名。

Flyme官方表示，考核题目是作为内测成员筛选的一个必要条件，如果无法通过考核题目说明不适合使用内测版，无法参与报名。另外，内测版是无法直接收到体验版和稳定版的推送的，可在系统更新App的设置中选择退出内测版计划，需要等待下次稳定版推送不清除数据回到稳定版系统，体验版则需要自行前往官网下载刷入，跨版本类型刷机需要清除数据，请做好数据备份。

魅族16s、16s Pro、16th、16th Plus、16 X、15、15 Plus、PRO 7高配版、PRO 7 Plus、魅蓝Note6预计于8月30日上午10点起根据报名顺序分批推送，魅族M15、PRO 7标准版、魅蓝E3、魅蓝S6、魅蓝6、PRO 6、PRO 6s、PRO 6 Plus、PRO 5、MX6、魅蓝Note5、魅蓝E、魅蓝Max、X8、Note8、Note9、16Xs预计于9月4日上午10点起根据报名顺序分批推送。

下面是Flyme 8内测相关问答：

Q：内测报名通过之后什么时候可以收到推送？

A：16s、16s Pro、16th、16th Plus、16 X、15、15 Plus、PRO 7高配版、PRO 7 Plus、魅蓝Note6预计于8月30日上午10点起根据报名顺序分批推送，M15、PRO 7标准版、魅蓝E3、魅蓝S6、魅蓝6、PRO 6、PRO 6s、PRO 6 Plus、PRO 5、MX6、魅蓝Note5、魅蓝E、魅蓝Max、X8、Note8、Note9、16Xs预计于9月4日上午10点起根据报名顺序分批推送。

Q：如何查看自己是属于第几批推送名单？

A：内测版根据报名顺序逐步放量推送，具体推送情况要根据版本情况而定，如未收到推送请耐心等待

Q：考核题目答错了，能重新参加内测报名吗？

A：考核题目是作为内测成员筛选的一个必要条件，如果无法通过考核题目说明不适合使用内测版，无法参与报名。

Q：升级内测版后还能升级后续的体验版和稳定版吗？

A：内测版是无法直接收到体验版和稳定版的推送的，可在系统更新App的设置中选择退出内测版计划，需要等待下次稳定版推送不清除数据回到稳定版系统，体验版则需要自行前往官网下载刷入，跨版本类型刷机需要清除数据，请做好数据备份。

Q：如何退出内测版本，是否需要删除数据？

A：可在系统更新App的设置中选择退出内测版计划，需要等待下次稳定版推送不清除数据回到稳定版系统，如果手动下载其他版本刷入则需要清除数据，请做好数据备份。

Q：报名后可否更换报名设备？

A：可以，但是内测版需要看是否还有剩余名额并且一样需要通过考核，体验版可以自由切换设备。

Q：ROOT后是否可以报名？

A：不能，ROOT后无法报名也无法接收系统更新，请到Flyme官网下载系统整包清除数据重新刷入关闭ROOT后重试。