手腕上的战争！Fitbit新品对标Apple Watch，主打健康功能

Fitbit刚刚发布了Versa 2智能手表，这也是Apple Watch的新款竞品。Versa 2将于9月15日上市，起价199.95美元。

该公司周三表示，两款配有独特表带和Fitbit Premium功能的特别版智能手表售价为229.95美元。

虽然这款手表本身可能无法挽回Fitbit不断下滑的营收，但与Versa 2和其他产品捆绑在一起的新服务可能会有带来转机。

相比原来的Versa，Fitbit Versa 2有了一些升级。它拥有更强大的处理器，这意味着应用程序和数据加载速度更快。此外，它的电池续航时间可达5天，比苹果手表的2天左右要长得多。与苹果手表不同的是，Versa 2可以跟踪用户的睡眠，它有一个新的“睡眠评分”，可以对你在打盹时收集的数据进行平均，并告诉你睡得如何。

苹果可能会在9月初推出新款Apple Watch，预计届时也将推出最新款iPhone。

Versa 2有一个新的AMOLED屏幕，具有随时开机的功能。苹果手表也有彩色的OLED面板，但并没有一直显示。相反，你需要抬起手腕来唤醒它并查看时间。

Versa 2还支持Amazon Alexa语音助手，用户可以通过它开始训练、查看日程、控制智能家居或在Android手机上回复短信，目前iPhone不支持短信功能。当然了，Apple Watch有Siri，可用于类似功能。

其他功能包括高达50米的耐水性、支持使用Versa 2进行付款、15+运动模式、女性健康跟踪、设备内训练和24/7心率跟踪。它没有自己的GPS，但可以使用手机的GPS获取位置信息。

Versa 2将提供Fitbit Premium服务，这是一项新的订阅服务，将于今年秋季推出，每月花费9.99美元，每年花费79.99美元，可以为用户提供更多关于健康趋势的信息。今年晚些时候，Fitbit将推出一款健康教练试点产品，你可以额外付费与训练有素的健康专业人士聊天。该公司表示，健康指导将在2020年更广泛地推出。

订阅服务可能会帮助Fitbit产生新的收入。Fitbit在7月31日公布第二季度业绩时，其股价一度高达21%。该公司将今年第二季度的收入预期下调了9500万美元，至14.55亿美元。在这方面，定期订阅可能会有所帮助，尤其是考虑到客户可能不会购买每一款Fitbit新产品。