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谷歌智能手表外观设计专利公布，带有摄像头功能

2019-8-28 8:32:06来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家8月28日消息 据荷兰媒体Letsgodigital报道，近日，谷歌手表外观设计专利公布，带有摄像头功能；外媒称可能是Google Pixel Watch。

▲via Letsgodigital

Letsgodigital称，过去一段时间，部分科技爱好者在谈论谷歌正在开发的Google Pixel Watch。Letsgodigital猜测，这款智能手表会使用Google的Wear OS。至于其他功能，还有很多尚不清楚。最近谷歌手表外观设计专利公布，可以进一步了解Google Pixel Watch的功能。

这项外观设计专利是谷歌于2017年提交，该专利于2019年8月27日在USPTO（美国专利商标局）数据库中公布，该专利被称为“相机手表”。

目前尚不清楚谷歌什么时候推出首款智能手表，早在去年Google Pixel Watch已经有一些爆料，一直到现在谷歌也没有确认的信息，已经有相当长的一段时间。据了解，在今年年初，谷歌斥资4000万美元收购钟表制造公司Fossil的可穿戴设备相关技术，又增大了谷歌智能手表出现的可能。

现在有很多智能手机制造商想要进入可穿戴设备市场；本月早些时候，OPPO官方透露正在开发一款智能手表。

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关键词：谷歌智能手表

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