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小米食堂午餐都吃什么？IT之家探营小米科技园（多图）

2019-8-29 12:42:18来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家8月29日消息 今日下午14:00，Redmi将在北京小米科技园举办Redmi Note 8系列新品发布会，届时将带来6400万四摄小金刚——Redmi Note 8 Pro。同时，Redmi Note 8与RedmiBook 14笔记本增强版等新品也会一同亮相。

Redmi Note 8系列新品发布会将至，IT之家前方编辑也已到达北京小米科技园，让我们一起来看一下吧。

小米“新家”小米科技园于今年7月9日正式落成并举办开园仪式。彼时，小米董事长兼CEO雷军表示，小米在北京创业五年像北漂一样，首先是银谷大厦，接着是卷石大厦、宏源大厦，再搬到五彩城大厦，又租了五彩城周围四栋楼，几乎一年搬一次。如今，小米在北京终于有一个自己的家。

据悉，小米科技园位于北京海淀区上地，于2015年7月22日开始动工，占地34万平方米，可容纳1.6万个工位，造价52亿元。总共8栋楼，不仅有全球最大的小米之家旗舰店，还有健身房、食堂、篮球馆、星巴克。

小米科技园外景

小米会议室

培训教室

工作区

闭店调整的小米之家总店

小米食堂

烈日当空，午饭的时间到了。小米食堂午餐都吃什么？让我们来一探究竟。

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关键词：小米小米科技园

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