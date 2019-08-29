雷军获“优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉

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IT之家8月29日消息 今日晚间，雷军发文称“我又上了新闻联播”，并晒出了自己获得了“优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉的照片。
据悉，昨日雷军表示自己获得了全国质量奖个人奖（中国杰出质量人），要继续为更好的质量奋斗。雷军称，“全国质量奖个人奖(中国杰出质量人)，激动中，我们要继续为更好的质量奋斗！创新决定了我们飞得有多高，质量决定了我们走得有多远，我们会像重视创新一样重视品质！在“四摄小金刚”红米Note8发布前夕获得这个奖项，还是很高兴！”
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