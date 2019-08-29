IT之家采访魅族华海良：Flyme是最重视用户体验的手机OS

8月28日，魅族新品发布会于珠海大剧院正式开幕。在本场发布会上魅族除了推出了魅族16s Pro旗舰手机、配件、声学等硬件新品外，还正式发布了备受关注的Flyme 8。发布会结束后，IT之家有机会采访了魅族科技副总裁华海良，借此沟通了和全新Flyme 8系统以及魅族16s Pro等硬件产品相关的问题。

Flyme OS是最重视用户体验的手机系统

本次正式亮相的Flyme 8加入了全新的理念，同时更有诸如灵动桌面这类的“新东西”，这也引发了公众对于Flyme OS行业定位问题的讨论。对此华海良向IT之家透露，Flyme在刚发布的时候便是国产系统的“黄埔军校”。因为魅族是中国最早做定制操作系统的，早在2008、2009年的时候他便负责中国现代第一款手机操作系统项目的研发。

华海良表示，魅族十分重视用户体验及用户感知，能够一步实现的绝对不通过两步，能一秒绝对不两秒，旨在让Flyme系统更加简单实用。华海良同时也认为Flyme OS是最重视用户体验的手机系统，可以说魅族在系统方面所做的工作推动了中国移动端操作系统的进化。

黄章或参与Flyme 8的核心研发工作

对于全新Flyme 8，外界一直传闻黄章也有所参与。对此华海良表示黄章一直是魅族公司最好的产品经理，所以在产品核心理念方面他会参与。同时魅族也有很多优秀工程师，因而在整个Flyme 8的设计过程中主要还是由魅族工程师把握，而一些核心的创意点黄章老板可能会参加。

Flyme 8整体升级巨大，让旧机“换新颜”

据魅族官方介绍，Flyme8将可以适配多达27款魅族的新旧机型。对此华海良则表示，这一次Flyme8升级巨大，通过对手机底层进行进一步优化来让众多的旧机型“换新颜”。即使三年前的手机也不会像电脑更新系统那样越更越慢，反而让旧手机的性能得到了大幅度提升。

根据官方资料显示，魅族Flyme OS现已有9千万历史沉淀用户，4千多万月活。因而魅族Flyme 8针对多达27款新老机型做了适配也是旨在让更多用户都体验到魅族最新的软件。

魅族16s Pro机身设计轻薄，定价较激进

除了魅族Flyme 8外华海良还就媒体关于魅族16s Pro的设计及定价一一做了回答。他表示，魅族为了让新机拥有绝佳的手感真正做到了“量身去试”。同时为了规避续航对机身厚度的影响，此次Flyme8对省电方面做了大幅度优化，在保证续航的情况下做到机身最薄，边框最窄，一切为用户手感着想。

据官方资料显示，魅族16s Pro采用了160Hz 6.2英寸极边全面屏，搭载骁龙855+并标配UFS 3.0闪存+One Mind 3.5，采用4800万像素索尼IMX586主摄+ 2000万像素长焦镜头+ 1600万像素超广角镜头的后置三摄方案，支持主摄OIS四轴光学防抖，F/1.7超大光圈及四合一超大像素，在采用一块3600mAh电池的情况下拥有166克机身重量及7.65mm机身厚度的优异数据。

目前4G发展已经处于尾声，华海良称魅族一直偏向设计及人机交互体验，因而魅族16s Pro采用2699元起价这一“较为激进”的定价措施旨在让所有用户在5G来临前体验到4G最顶级的产品。他表示，魅族此次对产品战略做了调整，主动收缩产品线且专注高端手机研发而不是打“价格战”。只有先做好高端市场才会“从山上往下冲”。

魅族生活类新品+声学新品：继续强调用户体验

除了Flyme 8及魅族16s Pro外，华海良还对在发布会上最先亮相的Life me生活消费类产品的未来布局做了解答。他表示，魅族希望在未来将现有的品牌格调再升一个档次，要求不只是手机上做到技术领先、体验领先，对于周边产品的设计研发也将强调技术领先及体验领先这两大宗旨。

同时对于会上出现的定制耳机及新款HiFi耳放新品，华海良表示魅族声学本就有能力打造最顶级的耳机，再加上自身对声学的热爱将进一步奠定魅族在声学方面的品牌基础。

据悉，此次魅族发布的UR定制耳机四单元版定制价为2699元，六单元版定制价为3699元，八单元版定制价为5699元，十单元版定制价为8699元。

对于魅族定制耳机“几乎无敌”的定价，华海良表示魅族希望通过让更多人感受到定制耳机的真实体验进而奠定魅族在声学领域的领导地位。

魅族5G布局：2020年Q1推NSA+SA 5G新品

作为今年手机圈的热门话题，5G是每一个厂商都绕不过去的话题。华海良在回答媒体有关魅族5G布局的问题时表示，未来魅族除了继续专注于手机这一核心产品研发外还将在Iot和周边产品上发力。同时魅族还将通过跟中国移动、中国联通和中国电信加强合作来全力推进魅族的5G布局。

华海良也坦承，目前魅族5G手机规模没有华为大，不过未来还是会推出支持NSA+SA整合模式的5G产品从而直接迈进真5G时代，预计在2020年第一季度便会推出NSA+SA全新5G产品。

魅族未来在主攻高端手机市场的同时还全面布局了声学、生活品质产品及周片配件市场。值得注意的是，在采访中华海良还对媒体透露了魅族未来的5G布局及相关产品推出的时间表，值得大家期待。