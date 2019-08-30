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拼多多市值超越百度，成中国第五大互联网上市公司

2019-8-30 7:51:00来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月30日消息 据腾讯科技报道，拼多多股价周四大涨8.66%，市值达到391亿美元，超越百度成为在中国第五大互联网上市公司。

拼多多近期发布了超市场预期的季度财报，使得其股价持续大涨，据悉自发布财报至周四收盘，拼多多股价的累计涨幅已超过29%。

拼多多第二季度营收72.90亿元，较上年同期增长169%；非通用会计准则下，归属于普通股股东净亏损为4.113亿，较一季度下降70%。截至今年6月底，平台年活跃买家数达4.832亿，较上年同期的3.436亿同比增长41%，净增1.396亿，较一季度单季增长3990万活跃买家。二季度，拼多多APP平均月活用户数达3.66亿，较上年同期的1.95亿同比增长88%，较一季度的2.897亿单季净增7630万；

截至周四收盘，阿里巴巴集团市值为4499亿美元，为中国市值最高的互联网公司。截止港股周四收盘，腾讯市值3.1万亿港元（约合3951亿美元），在中国互联网公司中排名第二；美团点评市值4325亿港元（约合551.3亿美元），排名第三。京东市值448亿美元在中国互联网公司中排名第四；百度市值365亿美元，排名第六；网易市值325亿美元，排名第七。

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关键词：拼多多

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