又一波智能手机新浪潮涌来：这次的5G生活不是说说而已

上周，vivo在北京发布了iQOO Pro 5G版手机，在对这款手机评测时，IT之家小编特别来到青岛的5G体验点进行测试。讲真，这也是小编生平第一次切身感受到5G的魅力，十几秒内下载一款大型手游那感觉真是“震慑灵魂”，从这款手机开始，小编对5G时代的憧憬上了一个台阶。



小编曾在此前多篇文章里为大家介绍过5G时代的美妙图景，高速率、低时延、大带宽的特性和应用将颠覆我们的生活和工作方式。相信大家还记得，今年年初的MWC 2019期间，多家手机厂商推出了自家的5G手机产品，形成一个5G手机发布“小浪潮”，不过当时，这些手机更多是大家秀实力的表现，他们还不能为消费者所用。不过今年6月，工信部正式发放了5G商用牌照，意味着5G手机距离真正到消费者手上已经开始倒计时。

8月5日，用户能买得到的第一款5G手机中兴Axon 10 Pro 5G版开始发货，随后，vivo iQOO Pro 5G版将在9月2号零点正式开售，而三星Note10+5G版则也将在9月12日全渠道开售……这些5G手机的接连发布，无疑标志着中国消费者正式迈入5G时代。而接下来，vivo 5G智慧旗舰NEX 3、Redmi K30等5G手机也正蓄势待发。

这些手机都有一个共同的特点：都搭载了来自高通的骁龙855/855 Plus移动平台+骁龙X50调制解调器的解决方案，

5G手机，越来越丰富

首先我们需要确定一点：5G，不是某一款手机或其他某一个终端的特性，而是接下来一个时代的基调。所以在5G手机的市场，我们的选择将会越来越丰富，最终，“5G”的光环隐去，我们迎来一个全新的、绚丽多姿的智能手机新时代。

我们从第一批5G手机发布潮来看，如果你十分喜欢对小屏幕的掌控感，努比亚在当时推出了Nubia mini 5G小屏旗舰，所以在5G时代，你也可以单手掌控一部手机；如果你喜欢滑盖的快感，小米MIX 3 5G手机则是为你而准备的；另外三星了Galaxy S10的5G版也为消费者提供了一个综合实力很强的顶级旗舰的选项，而如果你热爱游戏，5G时代云游戏必然会成为一个诱人的应用，在这方面一加似乎有特别关注，在今年早些时候，一加就曾多次展示过5G手机玩云游戏的体验，可以确定未来一加的5G手机在游戏方面定然会有更多的有人特性，相信会很适合游戏爱好者。

再到今年的第二波5G手机发布以及发售的高潮，你可以选择中兴Axon 10 Pro 5G版，这不仅是上市最快的5G手机，也是一款各方面配置性能都比较完善的5G手机；三星Galaxy Note10+5G版则更适合高端商务人士提前感受5G的能量；刚才我们所说的游戏爱好者，目前来说iQOO Pro 5G版显然更专业也可以更早买到；此外提前布局云游戏的还有OPPO Reno 5G版，而如果你喜欢拍照，在不久的将来，十倍变焦功能定然会在OPPO 5G手机上应用，或许，就有可能是已经通过3C认证的OPPO Reno 2手机；而如果你预算空间比较有限，又想早一些体验到5G，那么为极致性价比而生的Redmi K30 5G手机相信会值得期待。

所以，以目前国内市场上各大手机品牌对5G手机的布局来看，消费者在5G手机的可选择性上其实已经比较丰富，在5G的基础上，大部分消费者的差异化需求其实都可以满足，并不是说，他们都采用了骁龙855/855 Plus移动平台+骁龙X50调制解调器的方案。体验上就会趋同，事实上，差异性，在5G手机一开始就被大家注意到。其实IT之家小编此前也介绍过，以国内而言，在5G终端的设计、研发阶段，高通会不厌其烦地和不同的终端厂商合作优化终端产品的设计，例如和OPPO一起调试5G样机的器件堆叠、射频、天线设计和整机封装；和vivo在5G手机软硬件开发、架构规划、主板堆叠、射频和天线设计以及优化电池空间等方面有着密切的合作；和中兴共同优化5G呼叫/5G上网/5G微信收发等不同场景层面的应用……注入此类的案例有很多，而这些，正式为5G终端的丰富性和差异化奠定了基础。

上述列举的这些手机有些目前已经可以买到，有些很快就可以买到，有些则在可以预见在未来很短的一段时间内将会发布或上市。无论如何，选项的丰富性，显然是一个智能手机全新市场空间正在开辟的关键标志，它告诉人们，5G生活，即将触手可及。

5G生活，科幻电影式的生活

一款款5G手机的陆续上市、发售，只是一个敲门砖，门背后，是具有颠覆性的5G新生活。“咚咚咚”的敲门声响起，大门会慢慢地、慢慢地、像卷轴画一样将新生活的画卷铺展在我们面前。眼下，既然我们循着敲门砖的声音来到门前，不妨就围绕手机，透过大门暂且露出的一条缝，看看目光所及的有限的生活场景是什么样的。

4G时代，智能手机对于人的重要性越来越高，可以说，人们几乎离不开智能手机了，这本质上是因为4G为智能手机带来了更多更广的应用能力，这些应用能力渗透到我们生活、工作的场景中，所以我们对智能手机的依赖性越来越强。5G时代，智能手机的应用场景只会更丰富，对我们生活、工作的渗透只会更深刻。当然，这是应该是一件好事，因为这会为我们带来更多的便利和舒适。

例如，5G时代，你可以在线看“超高品质的在线视频”，4K、甚至8K HDR都没有问题，这会极大带动超高清品质视频内容产业的发展，也带动硬件设备“牵一发动全身式”的升级，所以以后你想体验高品质的视频就不需要辛辛苦苦埋头找资源了；再如社交层面的便利，基于5G的高速率、低延迟的属性，两台手机之间的视频通话将实现1080P甚至更高清晰度的画面品质以及如在耳边的声音品质，视频对话也不会有延迟，如果你是一部大屏的设备，那么视频通话“仿佛对方人在眼前”的感觉会越来越强烈；还有就是你和好友之间可以更轻松地传送一些高清晰度的图片和视频，不必担心被压缩了，同时短视频社交平台的内容也会更清晰……

智能手机驱动的AR、VR将得到长足发展。4G时代手机端AR、VR发展受限，其实主要的原因就在于清晰度和时延达不到要求，而5G时代，你在5G手机上就可以在线播放4K甚至8K分辨率的VR视频，并且在VR界面的操作响应也可以达到毫秒级别的响应速度，这种时延人类几乎感受不出来，这些是AR、VR体验的基本保证，当这些做好后，智能手机的应用将能够另外开辟一个庞大的世界，你可以在手机VR中玩游戏、看电影、社交等等，将会是一片新天地。

游戏方面，IT之家小编认为，目前的4G时代比较流行的手机游戏在5G时代可能不会有太明显的体验提升，5G对移动端游戏更大的价值在于云游戏，以及未来针对5G特性而产生的更多创新作品，当然也包括AR、VR等，这些是难以预测的，所以我们重点仍然放在云游戏上。

云游戏，也就是游戏的渲染和运算交给云电脑进行，云电脑处理完毕后将画面直接发送给玩家，这样玩家的设备只需要有接收视频所需的网络和完成视频解码的工具就可以。这样可以让性能、功耗控制能力受限的智能手机也能“运行”PC端的3A大作，例如《古墓丽影》、《鬼泣5》、《天涯明月刀》等等，所以，只要能够处理好在手机端进行游戏的细节体验，未来人们玩游戏的方式将形成颠覆式的体验。而这些，目前只有5G毫秒级别的低时延特性能够满足云游戏的要求。同时，5G的高速率、大带宽特性还能够给云游戏带来更高的分辨率，在极高的画质下保证帧率60FPS以上不成问题。

结语：5G生活，颠覆性在这里

通信行业里的人们喜欢说“4G改变生活，5G改变社会”，这充分说明了5G对各个垂直行业的变革意义，但这句话是从一个很高的角度来总结的，其实5G变革各行各业，归根结底，仍将作用于我们每个人的生活。IT之家小编认为，“4G改变生活，5G同样改变生活”，只不过4G是在某种程度上从某个角度改变生活，而5G，是彻底的、全方位地改变生活。

被颠覆的生活方式究竟是什么样的？其实在真正切身体验到之前，我们永远无法想象这种“改变”的深刻性。是几秒钟下载完一部电影？是可以用手机和远在家乡的父母进行1080P 60 FPS的视频通话？是可以轻松在VR的世界里遨游？是可以在手机这样的小设备上玩云游戏？还是可以轻松控制连接控制在家里的所有智能家居设备？……其实，是所有这些变化的总和。换句话说，我们生活的几乎每一个行为，都将被数字化重构以服务于我们自己，“5G生活”，其实就是被数字化重构的生活。只是5G让这种重构变得万分精准、快速，让这种服务变得万分广泛和高品质。

“5G生活”是一个很好的概念，是最贴近消费者的概念，而这个概念随着一款款5G手机的上市、到达消费者手中，已经不再是说说而已，它正一步一个脚印地成为现实。