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8月底，微信、支付宝购票充值将覆盖北京所有地铁站

2019-8-30 15:00:29来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家8月30日消息 据北京地铁消息，8月底，非现金支付服务预计将覆盖北京轨道交通全网所有线路和车站。本月初，北京轨道交通55座车站便已率先试点非现金支付服务。

自2017年8月20日推出互联网票务服务以来，北京轨道交通分步实现了线上购票车站取票、二维码乘车、电子定期票、电子发票等功能。截至目前，互联网票务服务平台注册用户已逾1700万，二维码累计使用量超6亿人次、网络取票机取票量累计超2000万张、电子定期票累计发售15万余张。

据悉，率先试点非现金支付的车站中，乘客便可在人工售票处、自动售票机、网络取票机上进行购票、补票、充值时，使用微信、支付宝扫码支付。此外，北京轨道交通还采取“主扫”+“被扫”非现金支付方案，以应对手机信号不稳定的情况。

主扫：当乘客在车站人工售票处或自动售票机上购买票/卡，或办理补票、充值业务时，只需按照提示打开微信或支付宝“扫一扫”，扫描设备屏幕上的二维码即可进行支付，扣款成功后完成购票。

被扫：乘客还可以在车站网络取票机上购买单程票及办理充值，按照提示将微信或支付宝的付款二维码对准取票机上的二维码扫描区域，扫描支付并扣款成功后完成购票或充值。由于网络取票机基于轨道交通专用网络，不受手机信号限制。

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关键词：地铁北京

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