2019"人工智能"百万奖金国际创业大赛总决赛在京举行

2019年8月31日，“香港科大商学院—安讯科技”2019‘人工智能’百万奖金国际创业大赛总决赛在北京落幕。从全国七大赛区走出的10强项目对决中，音书科技、清芯未来、联智科技项目最终荣获前三强，音书科技项目获90秒电梯演讲环节“最佳人气奖”。

据悉，大赛源起于2011年，每年度举办一次，大疆无人机、云洲无人船均为第一届参赛项目。今年4月，2019“香港科大商学院安讯科技”‘人工智能’百万奖金国际创业大赛正式启动。

本届赛事聚焦人工智能领域，从北京、南京、苏州、长沙、河北等全国七个分赛区，以及以色列、英国、美国、日本等区域征集数百个人工智能创业项目，通过专家评审团与学术评委团层层选拔，遴选出10强项目参与最终百万奖金瓜分角逐。

决赛当日，由10位香港科大EMBA校友组成的“百万奖金投委团”，每位评委赞助10万元奖金，共计人民币100万元，在10进3的决赛中折合成选票投出。最终前三强正是由对应获得奖金数评选而出，音书科技、清芯未来、联智科技分获奖金27、24、19.5万元。

本届大赛入围10强的AI创新项目，在智能芯片设计开发、手术导航定位机器人、改善睡眠智能方案、智能边缘计算技术应用、机械设备实时监测信息化、人工智能触感解决方案及通用芯片、三维机器视觉系统、眼病智能筛查服务等方面形成技术创新，其团队具有优质创业潜力。

据了解，本届大赛共收到报名及咨询项目264个，其中212个项目进入首轮评审，项目应用领域主要涉及人工智能系统、智能硬件、机器人、AR/VR、医疗和教育等。7月27日，初赛在212个项目中评审出前21强项目进入复赛，入围项目均获得人民币1万元现金奖励。

此外，在本次赛事结束，21强创业项目中，也将有10-12个项目马不停蹄，有机会参加为期一周的‘人工智能’科技创业集训营。