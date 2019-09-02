“科学辟谣平台”正式启动：让科学跑赢谣言

IT之家9月2日消息 8月30日，由中国科协、卫生健康委、应急管理部和市场监管总局等部委主办，中央网信办指导，全国学会、权威媒体、社会机构和科技工作者共同打造的“科学辟谣平台”在京正式启动。该平台旨在切实提高辟谣信息的传播力、引导力、影响力，让谣言止于智者，让科学跑赢谣言。

科学辟谣平台特聘专家中国工程院院士、中国食品科学技术学会顾问、国家食品安全风险评估中心研究员陈君石，中国科学院院士、中国科学院地球化学研究所研究员、中国月球探测工程首席科学家欧阳自远，中国工程院院士、中国工程院原副院长、中国工程物理研究院高级科学顾问杜祥琬，中国科学院院士、中国科学院国家天文台研究员、中国科协常委武向平，中国科学院院士、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、中国科普作家协会理事长周忠和。

中国药学会首席科学传播专家、北京协和医院原药剂科副主任张继春，复旦大学附属中山医院骨科主任兼脊柱外科主任、国家卫健委有突出贡献的中青年专家、上海科技精英董健，应急管理部宣教中心高级工程师、北京减灾协会科普委员会主任张英，中国疾病预防控制中心营养与健康所副研究员、中国营养学会益生菌益生元与健康分会副主任委员兼秘书长向雪松，中华预防医学会健康传播分会常委、中国食品科学技术学会青委会副主委、科信食品与营养信息交流中心副主任钟凯等10位专家出席启动活动。

当前，中国网民规模达8亿多，每天有7.5亿人在刷朋友圈。网络已成为公众生活不可或缺的重要空间。网络谣言传播速度快，影响范围广、社会危害大，损害公众合法权益，扰乱社会秩序，危害公共安全，需要全社会共同行动，科学治理。

科学辟谣平台专家库首期邀请到516位权威专家入驻，涉及食品安全、营养健康、生物、农业技术、航空航天等14个领域。平台采用“广泛汇聚、科学解读、矩阵传播、源头阻断”的运行机制，构建系统完备、科学规范、公众信赖、运行高效的科学辟谣体系，努力打造最具权威性、时效性、协同性、精准性的国家级“科学辟谣平台”。