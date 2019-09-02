李彦宏发布内部信，宣布百度“云+AI”战略升级

今天中午，百度董事长兼CEO李彦宏发出全员信，宣布进一步升级“云+AI”战略，提高百度智能云的战略地位。

内部信中宣布，即日起，百度智能云与CTO体系高效融合，公司副总裁、百度智能云总经理尹世明携团队向集团首席技术官王海峰汇报。

李彦宏在内部信中强调，“百度需要更快建成以人工智能为中枢、以大数据为依托、以云计算为基础的ABC三位一体深度结合的智能云。”

以下为百度李彦宏全员信全文：

2016年，当我们第一次提出“下一幕，人工智能”的时候，尚不能想象人工智能对于国家、产业、社会的影响如此之快。仅仅3年时间，人工智能从大家津津聿乐道的那些酷炫的技术变成了社会共识，变成了国家战略。百度在人工智能领域最早布局并且建立了领先优势，在产业智能化大潮来临之际，我们要做的就是扎实地推进人工智能在各产业的渗透，以迎接这个最好的时代，属于我们的时代。

为了将百度AI的领先能力更高效地向产业界输出，让百度成为引领人工智能工业化大生产的关键力量，公司决定进一步升级“云+AI“战略，进—步提高百度智能云的战略地位。即日起，百度暂能云与CTO体系高效融合，公司副总裁、百度智能云总经理尹世明携ACG团队向集团首席技术官王海峰汇报。

百度智能云事业群组（ACG）是百度AI产业智能化落地的“排头兵“。在“云+AI”战略的指引下，智能云事业群组在过去一年里取得了亮眼的成绩，用户数、收入翻倍增长，流量和服务器三倍增长，成为中国增速第一的云服务商，这次组织架构的升级，是公司进一步升级“ABC智能云”业努战略的重大举措，有利于加速TG中台战略实施过程中积累的底层技术能力向云输入，更有利于加速AIG的AI能力的商业化，让技术更直接更有效率地在云平台上支撑业务。

人工智能正在进入大规模落地的新阶段，我们正面临AI走进田间地头，走进矿区厂房、走进千家万户的关键时期。我们需要更快建成以人工智能为中枢、以大数据为依托以云计算为基础的ABC三位体深度结合的智能云，联合广大的产业开发者，共同促进中国各行各业的产业智能化升级，帮助更多企业提升运营效率、提高竞争力。

期望海峰持续带领团队开拓进取，不但打造AI时代最领先技术平台，更进一步加强技术的应用落地，成为客户智能化转型的紧密伙伴，更为百度实现“用科技让复杂的世界更简单”这一伟大使命贡献力量！