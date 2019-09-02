亚马逊进军快递业，美国物流领域现“三国杀”

北京时间2日消息，亚马逊与零售企业之间持续数年的竞争已经蔓延至物流业。

联邦快递（FedEx）和联合包裹（UPS）正在调整战略，因为亚马逊这家曾经只是客户的科技巨头如今已经成为了主要的竞争对手。

亚马逊正在积极组建自己的快递队伍并继续扩大其内部分销网络。在租用飞机组建机航运机队的同时，亚马逊还鼓励员工辞职创业，创建为亚马逊服务的快递企业。为此，亚马逊将给予1万美元，3个月工资的支持与补贴。

面对亚马逊的入局，联邦快递在几个月前宣布将不再向这家电子商务巨头的包裹提供快递服务。与此同时，联合包裹正在积极探索无人机和自动驾驶卡车等新技术，以实现其快递服务的现代化。

美国银行美林（Bank of America Merrill Lynch）研究分析师肯·霍克斯特（Ken Hoexter）表示：“联邦快递显然已经把它们最近的举动视为一个日益强大的竞争对手。”

正如一些零售企业对与亚马逊合作感到不安一样，物流企业也面临着类似的困境。因为亚马逊既可以是合作伙伴，也可以是竞争对手。

数字服务和解决方案提供商Avionos的联合创始人兼负责人丹·尼维姆（Dan Neiweem）表示，放弃亚马逊，联邦快递可能会让自己在零售领域对亚马逊的竞争对手更具吸引力。

联邦快递从未在很大程度上依赖亚马逊。在6月份宣布与亚马逊终止合作的的声明中，该公司称，亚马逊只占其2018年总收入的1.3%，约合9亿美元。

霍克斯特说，从这个角度来看，联邦快递决定切断与亚马逊的联系是有道理的。

在整个崛起过程中，亚马逊的很大一部分运输需求都依赖联合包裹。与联邦快递相比，联合包裹对亚马逊的风险敞口仍然更大。美国投资银行Stifel运输研究分析师大卫·罗斯（David Ross）表示，他估计联合包裹总收入的7%至9%来自亚马逊。

因为在2013年的假期期间，快递公司很难按时投递包裹，自此亚马逊开始更多地使用美国邮政服务，罗斯说。

随着电子商务的蓬勃发展，亚马逊依靠自己的力量建立了一个庞大的配送网络。这家科技巨头目前可能不会为第三方卖家提供快递服务，尼维姆表示，这可能是“他们尚未跨过的最后一道门槛”。

美国网上购物继续增长。根据美国人口普查局的数据，电子商务占零售总额的比例从2010年的约4%升至今年早些时候的10%以上。联邦快递表示，预计到2026年，美国的电子商务将增长到每天1亿件包裹。

联合包裹和联邦快递也在各自的业务上进行投资，两家公司都将送货时间延长至每周7天。

联邦快递表示，该公司“与各种规模的零售商关系密切”，例如与连锁店达乐公司（Dollar General）等商店建立合作伙伴关系，创建客户自提区域。该公司还在测试送货机器人。

联合包裹已投资自动驾驶卡车公司TuSimple，并正在组建一家名为UPS Flight Forward的无人机物流子公司。此外，该公司还在积极扩大其航运机队。