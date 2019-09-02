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【IT之家开箱】OPPO无线降噪耳机Enco Q1图赏

2019-9-2 16:23:44来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月2日消息  近日，OPPO官方推出了一款无线降噪耳机Enco Q1，今天OPPO也公布了这款耳机的价格599元，已经开启预订。现在，IT之家也拿到了这款无线降噪耳机，摄影师给大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

OPPO Enco Q1的包装以白色为主，开箱之后就是耳机本体。

OPPO Enco Q1包装盒内共耳机本体，三对耳塞以及充电线。

从特写图中可以看到，耳机的做工非常精致，按键集中在右侧，方便用户操作。

项圈采用了类肤质的材料，贴在脖子上也很舒服。

耳塞的重量很小，完美契合耳廓，带着它不会产生压迫感和听诊器效应。

项圈的左右两端分别由OPPO和Designed by OPPO的标志。

小编亲自佩戴体验了一下，项圈重量完全可以忽略不计，舒适感极佳。

降噪效果方面，经过小编的简单体验，发现OPPO Enco Q1可以轻松地消除办公司机械键盘打字的啪啪声，以及同时小声说话的声音，对集中精力码字非常有用。

据悉，OPPO Enco Q1采用了项圈式的设计，官方称采用了流线弧度颈环，可立体曲线贴合颈部；耳塞为人体工学设计，机身则是采用了一体成型技术。目前，官方公布的三种配色分别是阳光橙、极夜黑和星辰银。

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关键词：OPPO降噪耳机

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