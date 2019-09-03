中国联通用户办理宽带被客服套路：续费业务险变招联网贷

9月3日消息，微博知名博主“饼干姐”发布的一条微博成为了近日的热门话题。有网友爆料称，自己本想在联通营业厅办理宽带续费业务，却险被联通工作人员办理成网贷。

微博上传的截图显示，9月1日，该网友本意在某联通营业厅办理宽带业务，其中有99元与129元两档资费套餐可供选择。在办理业务过程中，联通营业厅工作人员表示需要查询客户的联通信用额度，征得了该网友的同意，该网友随后将自己的手机交给了联通的工作人员。

然而，之后发生的事情超出了该网友的预期。联通的工作人员在一阵操作后，将该网友的手机摄像头对准TA，并向其表示要录一个点头同意的视频。意识到情况不对的网友警觉地取回手机，才发现手机上赫然出现了“招联信用付”的界面。而该网友的手机中，也同时收到了招联金融的验证码短信。

招联金融官网显示，“招联信用付”是招联金融推出的一款先享受产品再分期还款的服务，本质上是网贷分期还款，会有部分免息活动。本案例中即为其中一款免息产品。

在随后该网友与联通客服的沟通中，联通客服也向其表示，该网友准备办理的宽带业务实质上便是招联金融推出的一个分期业务。客户零首付办理该款宽带产品，然后每月扣除固定费用，其实就是在分期还款。

公开资料显示，招联金融是由招商银行与中国联通共同发起成立的消费金融公司。今年6月份增资逾10亿元，目前注册资本38.69亿元。增资后，联通持股降至36.95%，招行及招行旗下的招商永隆银行合计控股63.05%，成为控股股东。

“办理宽带续费却跟网贷扯上关系，估计很多人都意想不到。”该网友最后表示。