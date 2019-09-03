全球电压等级最高变电站变身中国联通5G基站

IT之家9月3日消息 据中国联通官方消息，8月25日，新疆联通携手国网新疆电力成功在世界电压等级最高的电力铁塔上部署5G基站。

为快速部署5G网络，新疆联通联合国网新疆电力在±1100千伏昌吉换流站开展5G基站建设。此次在昌吉换流站及其外送输电铁塔率先开展的基于NSA方式的5G基站建设，实现了5G信号扇区覆盖。

目前，5G业务应用主要用于实现站内360度全景、大焦距图像实时回传，为站内检修作业和故障判断提供清晰、可靠的查看服务。后续还将通过5G+巡检机器人，实现全方位、立体化巡检，并通过人工智能平台实现数据分析智能化，发现异常数据及时上报，提前预警。

基于巡检机器人、红外热成像大数据分析，将变电站内巡检机器人采集的音视频图像、红外热成像采集数据实时上传至数据后台，通过后台数据分析、人工智能、模式识别对变电站在运设备进行故障预判。

除此之外，还可为重大活动应急保障，实现现场高清视频回传：利用5G网络的超高清360度全景VR录制，将视频通过CPE终端实时回传至5G基站，经过渲染拼接等处理，通过5G网络上传至后台，在指挥中心直观查看现场情况，也可使用手机或VR眼镜身临其境地观赏。

应急通信车加装CPE设备，同时与无人机搭配使用，实现前端数据采集，通过5G基站或卫星中继，将现场音视频信息实时传回至应急指挥中心，实现空天地一体的应急通信保障。