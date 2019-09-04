荣耀赵明武大演讲：极端困难反而会把我们逼向世界第一

9月4日上午消息，华为2020届应届生招聘宣讲会近日走进武汉大学。荣耀总裁赵明在演讲中表示，5G、AI等新技术正在改变我们的生活和工作方式，即使面临目前的艰难环境，华为和荣耀也在坚持加大研发投入，引领技术创新。他号召现场的青年学子加入华为，向世界级难题发起挑战。

智能世界正在比想象中更快的到来

赵明表示，智能世界触手可及，并比我们想象中更快的到来，我们正在体验和即将体验到一些激动人心的变化，新商业、新能力、新生活，跨越裂谷的过程在5G时代变得现实，很多产业也已经在应用AI、VR等技术。

“4G改变生活，5G改变社会，我们引领5G创新发展。”赵明说。华为实现5G领先的背后，是10年40亿美元、坚定不移的技术投入。据悉，截至今年8月底，华为已在全球获得商用合同数超50个，全球基站发货量超过20万台。

同时，5G不只是更快的4G，以高速率、广联接、低时延为特征的5G，将使无人驾驶、远程医疗、VR智慧教育、超高清视频等前所未有的应用成为可能。

此外，自动化和机器人，特别是人工智能机器人，也正在改变我们的生活和工作方式，他们可以从事处理高危险、高重复性和高精度的工作，无需休息，也不会犯错，将极大提高生产力和安全性。如今，智能自动化在建筑业、制造业、医疗健康等领域中广泛应用。

除了B端的应用，赵明认为，未来每个人都会有人工智能的助理，人与机器之间的并行会形成常态。预计到2025年，90%的人将拥有个人智能终端助理，智能家居设备数量将达到200亿个。

面对智能世界的新趋势，华为提出了新的愿景与使命：把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。华为要用数字来改变生活，改变未来。

科技推动人类进步，然而挑战依然存在。目前仍有50%的世界人口还没有连上互联网，即使在发达的欧洲，仍然有43%的居民缺乏最基本的数字技能。赵明认为，“科技创造未来的同时，更应该用于关注人类福祉，普济天下”。为此，华为推出的“数字包容计划”——Tech4ALL，基于对技术、应用、技能的三项使能，聚焦在推进均衡发展，促进平等、优质教育和健康福祉，保护脆弱环境的四个领域。希望在未来五年，再让五亿人从数字技术受益，实现人类可持续发展。

“极端困难反而会把我们逼向世界第一”

2019年，华为和荣耀面临着严峻的国际形势。

不过赵明认为，正是这些挫折，让华为人像打了鸡血一样，突然焕发了精神。在这样的压力之下，华为2019年上半年仍实现销售收入4013亿元，同比增长23.2%。

他还在现场展示了华为内部常用的二战中一架伤痕累累的伊尔-2战斗机图片，在负伤后仍坚持飞行，最终安全返航。而今天的华为就像这架伊尔-2。“没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚，自古英雄多磨难。”赵明说，极端困难的外部条件，反而会把华为逼向世界第一。

他举例称，华为是从1998年开始做3G，当时华为非常落后，难望对手项背，一直在奋力追赶。当时华为开发出来的设备在欧洲没有人用，欧洲人不相信华为可以做出3G产品。而2008年以后华为逐渐成为3G的王者，逐渐与对手并驾齐驱，直到5G超越其他国家5年。

在赵明担任荣耀总裁之后，也不是一帆风顺。荣耀团队为了坚守极致品质和极致体验，不允许任何有隐患的手机流入市场，曾主动毁弃价值2000万元的手机。“荣耀经历这些磨难，才取得了今天的成就。从失败的泥坑爬起来的都是英雄。”他说。

对于目前面临巨大国际压力的华为同样如此，在美国封杀和断供之下，华为反而自主研发了鲲鹏服务器芯片、天罡5G基站芯片、昇腾AI芯片、鸿蒙OS等技术和产品。突破了美国的技术封锁，实现了自力更生。

实际上，这些都与华为持续的研发投入分不开。

赵明表示，华为和荣耀最大的花销就是在研发领域，是全球研发投入的top5企业，“当我们觉得利润高了的时候，核心高管要被问责。”他说。

据悉，华为坚持每年将10%以上的销售收入投入研究与开发。从事研发的人员有8万多名，约占公司总人数的45%。2018年，研发费用支出超过1000亿元，约占全年收入的14.1%，近十年累计投入的研发费用超过人民币4800亿元。截至2018年12月31日，华为累计专利授权为87805件，其中90%以上专利为发明专利。

时代呼唤“英雄”

“时代营造英雄，任何时候既需要群体英雄，也需要个人英雄。”赵明说。

在他看来，一方面是华为面临着严峻的外部环境，另一方面，信息产业超过50年的高速发展，理论界和产业界都开始遇到了瓶颈。

首先是理论瓶颈。现在的创新主要是技术创新，把几十年前的理论创新的成果变成技术实践。香农定律是70年前发表的，现在几乎已经达到了香农定律的极限；CDMA是1941年发明的，如果没有新的理论创新和基础技术的创新，ICT产业发展就会遇到瓶颈。

其次是工程瓶颈。摩尔定律驱动了ICT的发展，以前每年性能指标提升1.5倍，现在只能达到1.1倍，摩尔定律下一步怎么发展还是未知。

赵明表示，基于此，华为的创新理念也将从基于客户需求的技术创新的1.0时代，走向基于愿景的理论创新的2.0时代。创新1.0的核心理念是基于客户需求和问题，是从1到N的创新，是技术创新和方案创新。创新2.0的核心理念是基于未来的愿景，是从0到1的创新，是理论突破和技术发明的创新。

在赵明看来，面临这些挑战，年轻人才是改变世界的中坚，也是最有优势的。他举例称，华为曾在无线通信上面临一个技术难题，当时是一个俄罗斯的数学家小伙儿解决了这个问题；鲲鹏服务器某团队是近半员工入职未满一年的新团队，随着项目推进，团队面临巨大压力。但在团队共同努力下，挑战工程极限，实现了产品超极限交付。

他强调，华为在全球有14个地区部170多个代表处，36个联合创新中心，100多个各类中心，两万名中方员工派驻全球。在这个平台上，年轻人一起步就具备了全球视野。同时华为不搞论资排辈，年轻人只要有才华、能当责，也能当将军。在荣耀，近半员工都是90后。

赵明表示，多年来，武大也向华为输送了大批优秀人才。在华为30多年的发展历程中，来自武大的人才发挥了重要作用，成长了一大批干部，有3300多位武大学生加入到华为。

“在华为，能力有多大，舞台就有多大。”宣讲末尾，赵明向武大的广大青年学子发出邀请，“未来是勇敢者的世界，更是年轻人的世界。加入我们，走进勇敢新世界。”