华为提议向日本公开源代码并接受评估，日本：不在所管范围

IT之家9月4日消息 据Kyodo News消息，华为技术有限公司高级副总裁John Suffolk在接受Kyodo News采访时表示，尽管华为承诺将根据各国的情况采取安全措施，但如有必要，华为将向其他国家提供其源代码。

他还强调，华为没有收到中国政府要求其分享机密信息的任何要求，并再一次否认了华为从事间谍活动的传言。

Suffolk在华为东莞的一家工厂表示，“我们愿意就如何正确检测华为设备的安全性展开对话”，他补充道，“如果（公开）源代码是正确（检测方式），那么我们我将弄清楚如何最好地做到这一点。”

Suffolk指出，华为目前已经向英国、加拿大和德国等国提供了源代码，但他强调，不同国家对华为产品的安全性有不同的评估方法。

一位日本政府消息人士称，华为向日本政府提议，公开相当于产品程序设计图的源代码并愿意接受日方的自行评估。对于华为的提议，东森财经新闻报道称，日本方面表示评估华为源代码不在所管范围内。

Suffolk认为，“每个国家都应该对（我们的设备）进行自己的验证，不存在能被所有客户都接受的安全验证测试的方法”。报道中还指出，在Suffolk发表上述言论之际，特朗普政府在一直敦促其盟友，如日本等，将华为排除在其5G网络建设者的候选名单之外。