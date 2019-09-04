百度智能云启航校园计划：云服务器学生优惠套餐18元/3个月

IT之家9月4日消息 百度智能云推出启航校园计划，学生优惠套餐限量抢购，云服务器入门型（1核CPU/2G内存/1M带宽/40G云磁盘）限量优惠18元/3个月，云服务器普及型（2核CPU/4G内存/1M带宽/40G云磁盘）活动价18元/1个月，云数据库套餐（1核CPU/1G内存/100G云磁盘CDS）限量抢购7元/1个月，此外，购买套餐的用户都可享受免费送续费代金券，点此前往。

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