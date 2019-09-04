内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

百度智能云启航校园计划：云服务器学生优惠套餐18元/3个月

2019-9-4 17:04:33来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家9月4日消息 百度智能云推出启航校园计划，学生优惠套餐限量抢购，云服务器入门型（1核CPU/2G内存/1M带宽/40G云磁盘）限量优惠18元/3个月，云服务器普及型（2核CPU/4G内存/1M带宽/40G云磁盘）活动价18元/1个月，云数据库套餐（1核CPU/1G内存/100G云磁盘CDS）限量抢购7元/1个月，此外，购买套餐的用户都可享受免费送续费代金券，点此前往

image.png

与此同时，百度智能云年中特惠域名与建站会场.com域名新用户专享特惠20元/首年起，.top/.site域名新注册低至1元/首年起，建站主机3折起购，点此前往

另外，.club域名5元/首年起、.online域名7元/首年起、.store域名8元首年起也都是不到1折的好价，云虚拟主机BCH（2G网页空间/128M内存/1M带宽/1000M数据库）仅售39元/年、立省160元，智营销建站主机（5G网页空间/1M共享带宽/附赠.top域名）低至99元/年、最高省900元。

image.png

此外，入门建站优选会场超低门槛体验3个月，高稳定虚拟机（1G存储/128M内存/80M数据库/1M共享宽带）新用户体验版6元/3个月，随时升级增配，点此前往

经济型独享虚机（3G存储/256M内存/1M宽带/1000M数据库）新用户专享秒杀1元/月，入门独享虚机（2G存储/128M内存/1M带宽/1000M数据库）5折仅售99元/年。

image.png

【广告】
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：百度云云服务器

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有