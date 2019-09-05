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索尼IFA 2019新机名称曝光：不是Xperia 2，是Xperia 5

2019-9-5 0:39:56来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家9月5日消息 据热心网友投稿，Sumahoinfo报道，DBaptistaSilva最先泄露消息称，索尼在IFA 2019发布的手机是Xperia 5。

Sumahoinfo称，这看起来像是索尼IFA 2019的发布会的彩排，不小心泄露在视频网站上；上面清楚地写着“XPERIA 5”，屏幕上出现渲染图也和之前曝光的一致。

Sumahoinfo称，从图中看索尼Xperia 5将有黑色、白色、红色和绿色四种配色；采用OLED屏幕，屏幕的宽高比为21:9。据曝光显示Xperia 5的屏幕尺寸为6.0英寸到6.1英寸之间。这款手机的尺寸为158×68.3×8.3mm，电池容量3000mAh左右，支持无线充电。

预计索尼Xperia 5将于10月首发欧洲市场，在11月左右登陆亚洲市场。价格上，据称Xperia 5的价格比Xperia 1便宜两成左右。索尼手机型号从Xperia 1直接“跳”到Xperia 5，中间没有型号感到命名方式很奇怪。Sumahoinfo称，这可能也表明了Xperia 5并不是索尼的旗舰机型。

此前信息曝光了索尼下一代手机将有四个型号，现在已经确定了Xperia 5，其余的三款手机目前还是未知的。

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关键词：索尼索尼手机Xperia 5

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