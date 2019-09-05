疑似改良版三星Galaxy Fold现身莫斯科地铁：未见屏幕折痕

IT之家9月5日消息 早前三星Galaxy Fold曾因各类缺陷而被官方召回进行改良，据路透社报道三星Galaxy Fold将于本周五在韩国开售，似乎相关的改良工作已近尾声。而近日网上再度流传出疑似改良版三星Galaxy Fold的真机谍照。

▲图为发布初的Galaxy Fold

从上图可以看出这名男子手持着一款比市面上现有机型尺寸要明显大得多的设备，根据设备展开屏幕右上角的条形前置摄像头和机顶的扬声器可以分辨出这似乎是一款三星Galaxy Fold。图中的三星Galaxy Fold仍处于测试状态，其外壳上安装有较为厚重的保护壳。值得注意的是从上图来看三星或已成功地将Galaxy Fold的屏幕问题解决了，其屏幕折痕似乎并不明显。

据路透社援引自三星电子消息人士报道称三星电子首款可折叠智能手机Galaxy Fold将于本周五（9月6日）在韩国开售，因而Galaxy Fold目前流出地铁测试的照片也不足为奇。与此同时有推特网友爆料称在格鲁吉亚已有三星工作人员泄露手持疑似改良版Galaxy Fold的真机上手图了。

据悉，三星Galaxy Fold采用左右翻折式设计且拥有两块屏幕，其中小屏尺寸为4.6英寸AMOLED屏，屏幕纵横比为21:9，主屏幕尺寸为7.3英寸，屏幕纵横比为4.2:3。此外，该机背面采用3D曲面玻璃材质，有量子黑、夜雾银、仙踪绿、星际蓝四种颜色可选。同时该机还将搭载高通骁龙855旗舰平台，配备12GB内存+512GB UFS 3.0存储，前置1000万+800万双摄像头，光圈分别是F/2.2和F/1.9，后置1600万超广角镜头（光圈为F/2.2）+1200万广角镜头（支持OIS光学防抖）+1200万长焦镜头，支持OIS光学防抖。电池容量为4380mAh，支持侧面指纹识别。

早前据推特爆料大神evleaks消息称三星Galaxy Fold将于9月27日发布，至于改良版的三星Galaxy Fold是否仅仅只针对屏幕了优化设计仍需由三星官方为各位揭晓答案。



