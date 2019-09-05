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安卓10正式版解锁隐藏彩蛋：像素风方块拼图游戏

2019-9-5 12:38:32来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月5日消息 如果没有复活节彩蛋，它就不会是Android新版本了。虽然我们已经看到了Android 10复活节彩蛋，Essential和华为在谷歌之前已经将它添加到他们自己的版本中。

从Android Q到Android 10的名称更改意味着，你将来也不会在复活节彩蛋中看到任何卡通糖果或甜点。

这虽然不是什么秘密了，但它的实现方式至少在Pixel 3和3 XL上是不同的。对于尝鲜者来说，一旦你激活了复活节彩蛋，你就会看到新的Android 10欢迎Logo。点击任何一个字母，会得到一些非常强烈的触觉反馈。

这还不是全部，因为现在可以通过一个小游戏来解锁另一个迷你游戏。双击大号“1”并将其移动到一个位置能够创建旧的Android Q徽标，你还将解锁真正的Nonogram迷你拼图游戏。

像素风方块拼图游戏有时被称为Picross或Griddlers。你必须在网格上填充单元格以显示隐藏的图片。Android 10彩蛋本质上是一款图片益智游戏，你可以在绘图纸上绘制，以显示与Android相关的图像和Logo。

当你解决一个谜题时，下次启动复活节彩蛋时你会得到一个全新的方块拼图。

如何访问Android 10复活节彩蛋：

  • 打开设置

  • 点按关于手机

  • 点按Android版本

  • 现在多次点击Android版本10

  • 双击“1”图标并移动以创建“Q”徽标。

  • 现在点击“Android”徽标，直到Nonogram拼图游戏启动。

下面是视频演示：

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关键词：安卓10彩蛋

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