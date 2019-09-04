谷歌安卓10正式版更新内容大全：全新手势导航、全局黑暗主题、新UI变化...

IT之家9月4日消息 在发布Android Q Beta 1六个月后，谷歌今天正式发布了Android 10正式版，并首先面向Pixel系列设备推送。小米、Essential和OnePlus等，还会将手机第一批更新到Android 10，尽管还有一些警告提醒。

谷歌正式推出“Android 10”，这一重大更新引入了完整的手势导航、黑暗主题模式和其他机器学习支持的功能，可以改善用户体验。

手势导航

安卓10现在有了通过手势导航操作手机的新方法。Android 9 Pie的Home主屏幕“药丸”按钮和上下文后退按钮被屏幕底部中央的细白线所取代。你可以向上滑动回主屏幕，而较慢的拖动会打开“概览”屏幕。向右滑动即可转到最后一个应用，Android 10允许你在多任务处理中打开所有内容。

当你在主屏幕上时，该线条会消失，但所有手势仍然有效。同时，左侧或右侧的对角线滑动使用新的四色灯条动画启动助手。弯曲的白色“手柄”偶尔会出现，提醒用户手势不明显。

要导航返回时，谷歌表示不仅仅可以使用主屏幕按钮，用户现在可以在显示屏的左边缘或右边缘滑动。这是一个非常突出的新动作 - 虽然非常有用 - 但与使用导航抽屉的应用程序有所冲突。谷歌正在迫使OEM厂商为那些喜欢按下硬件按钮的用户保留三键导航功能。

黑暗主题

遵循界面设计的更广泛趋势，Android 10具有系统级黑暗主题，适用于操作系统的每个部分。其中突出部分包括设置应用程序和通知托盘。通过快速设置中的切换启用，许多Google应用已更新，并将遵守你设置的“系统默认”。

智能回复

类似于Gmail和短信可以建议自动回复的方式，“智能回复”现在是Android 10内置的系统级功能。所有消息通知都将包含可快速发送回复或操作建议。如果文字包含网址或地址，Android 10将提供打开相应的应用以进行查看，而带有2FA代码的邮件则包含非常有用的复制按钮。

隐私

隐私是此版本的重点，在“设置”中有了新页面，用于集中展示相关偏好设置，例如广告设置和网络与应用活跃。一个重大变化是在活跃使用时仅授予应用“位置”权限的能力。当应用程序在后台访问你的位置时，你还会定期收到提醒。

为了更好地提供关键的安全和隐私更新而不需要完整的操作系统更新，谷歌推出了适用于Android 10的Project Mainline计划。“Google Play系统更新”的下载就像应用程序一样，整个过程通过谷歌Play商店在后台进行。

其他值得注意的UI更改

进度条：所有媒体通知都会获得一个进度条，可以随着时间的推移和指示的长度快速擦除。在收听播客时尤其有用。

模糊锁屏：Android 10现在可以模糊播放期间媒体应用在锁屏上显示的专辑封面。

共享列表：此修订通过预览共享的图像或URL启用，后者具有方便的“复制”按钮。首先列出直接联系人，然后是出现频率高的目标。其他所有内容按字母顺序排列在“应用列表”中。

AOD息屏显示：与音乐相关的另一个变化是在AOD息屏上列出完整歌曲标题和艺术家。

谷歌相机：版本6.3将Night Sight从“更多”标签中提升到主界面，以便快速访问。

旋转：如果在禁用自动旋转时手机改变方向，Android 10将在左下角覆盖一个新按钮以允许一次性切换。

数字健康：新的“聚焦模式”可让你阻止某些应用和后续通知，从而最大限度地减少分心，而限制应用使用的定时器现在可以应用于Chrome中的特定网站。目前，这些功能需要Digital Wellbeing测试版。

“静默”通知：通知可以设置为不显示在锁定屏幕上，并且在没有声音的情况下通知。它们将在通知阴影中列出，并排在所有其他应用之后。

新表情符号：有65个新符号和53个表情符号具有性别包容性设计。





